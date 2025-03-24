食道癌｜夫婦同患食道癌　1個致命飲食習慣曝光　醫生：這些習慣要當心

▲ 夫婦同患食道癌 1個致命飲食習慣曝光

【食道癌／飲食習慣／癌症】飲食和生活習慣與健康密切相關，切勿掉以輕心！浙江一對夫婦近日同時確診食道癌。醫生表示，夫婦患病與他們的一個共同飲食習慣有關，並強調這個習慣可能增加患癌的風險。

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據央視新聞報道，浙江溫州的林阿婆因聲音變得沙啞而前往醫院檢查，結果被診斷為食道癌晚期。陪同丈夫羅伯伯也提到，自己最近在吃東西時感到有些哽噎感，檢查後同樣被診斷為食道癌。

食道癌｜1個飲食習慣惹禍

醫生了解後指出，這對老夫妻有一個共同的生活習慣，他們所居住的海島地區氣候濕冷，因此幾乎每餐都吃得很燙，林阿婆還喜歡飲用熱氣騰騰的茶。

醫生表示，正常食道內壁的耐受溫度為40℃-60℃。長期反覆的熱刺激會損害食道的「黏膜屏障」，引起黏膜水腫、異型性改變及不典型增生，最終可能導致癌變，甚至死亡。

食道癌是常見的消化系統腫瘤。根據香港衛生署的數據顯示，2023年食道癌導致271人死亡，佔癌症死亡總數的1.8%，在本港的致命癌症中位列第11位。而內地每年因食道癌平均死亡的人數約為15萬，佔全球死亡人數的一半，這與日常不良飲食習慣息息相關。

食道癌高危因素

食道癌成因至今並未有定論，但本港耳鼻喉專科醫生陳鍵明曾受訪指，若將滾燙食物放入口，首當其衝受傷害的是口腔內的黏膜，世衛已將高溫食物列為2A級致癌物，當中食道是最遭殃的器官，可致食道癌。

陳醫生亦引述研究指出，當溫度達攝氏65度在同一位置2秒已可灼傷，若70度可快至1秒便灼傷；而打邊爐時的滾湯、滾油隨時或90度以上，故進食時尤要留意。醫管局又表示，長期吸煙、嗜飲烈酒、胃酸倒流、經常進食醃製煙燻食物等，亦有機會增加患上食道癌風險。

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食道癌8大初期症狀

早期食道癌難以發現，肝膽腸胃科陳炳諴醫生和譚敦慈指出有8大初期症狀可以及早發現：

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預防食道癌7大貼士

要預防食道癌，醫管局建議可從以下生活習慣入手：

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