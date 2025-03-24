公屋熱話｜中產供樓壓力大無人生？　港男月入2.2萬住公屋： 每個月大把錢剩

▲ 中產供樓壓力大無人生？港男月入2.2萬住公屋： 每個月大把錢剩。

【公屋 / 私樓 / 供樓 / 中產】本港買樓壓力大，不少人會選擇公屋，認為成功「上樓」的公屋人士是「人生贏家」，毋須支付高昂的私樓租金或承擔月供。

近日，有港男在連登討論區發帖，指自己月入2.2萬元，除去公屋租金外，生活品質較已置業須負擔月供的中產人士高，認為中產壓力大，「人生無晒」。

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公屋熱話｜港男月入2.2萬住公屋：每個月大把錢剩

樓主以「有公屋。月入22k，好X爽」為題發帖，表示自己月入2.2萬元，公屋租金數千元，剩下的人工可以用以儲蓄及吃喝玩樂，「每個月大把錢淨，得閒就叫返隻靚雞，放假就返大陸飲飲食食」。

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樓主認為自己月入2.2萬元「等於租私樓班X樣月入29k」，又嘲已置業的中產人士反而要背負供樓壓力，在工作中以較為壓抑「忍氣吞聲」，「又驚俾人炒斷供，成個人生無晒」；而反觀樓主，「公屋仔有咩唔順就XX（反駁）個老細，未驚過」。

公屋熱話｜網民：人生贏家

此事引起網民熱議，不少人認同樓主的觀點，「好羨慕住公屋教二千幾蚊租」、「點只29k，起碼等於40k」、「好羨慕，我同老婆96K只能夠私樓，屋企人畀咗半，每月要供15K，好似你咁歎就好啦」、「老婆無做嘢，兩個仔女，要供樓，誰來救救我」、「反駁唔到」、「人生贏家」。

不過，亦有人反駁道，「我住私樓，搵22k仲爽」、「舊公屋都係好X細，仲要啲間隔好X差」、「好無大志」、「住公屋已經唔爽」、「咁私樓環境好啲嘅，又有會所」、「要睇咩公屋囉，我去過啲舊公屋環境好污糟，畀我就唔X，新公屋都還可以，不過就細啲囉」。

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