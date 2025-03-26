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認清益生菌菌株！令你由內到外健康又美麗

特約

發布時間： 12 小時前

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大家知道嗎？其實只要食對益生菌，不單可以提升腸道健康，還可以幫你育成紅粉菲菲好面色！近年，很多人都會進食益生菌來幫助腸道健康，但原來益生菌不單可幫助腸道健康，不同益生菌菌株更有不同功效。只要選對益生菌，就可以幫改善身體各種問題，讓你真正由內到外變得更健康更美麗。

善存高效 ‧ 活腸免疫益生菌 助你喚發紅潤健康好氣息

有多年專業科研經驗的善存推出的【善存高效活腸 ‧ 免疫益生菌配方】精選丹麥進口優質菌株，90%活菌可以直達腸道*，高效活腸！而且含有鋅，為你提升核心免疫力，身體更健康。配方選用菌株BB-12&LA-5令排便暢順，改善由宿便引起的肚漲，助你身形更好看！最驚喜的是，這2種益生菌還有效改善血液循環，女士經常有的手腳冰冷問題都能有助改善，更可以幫助改善皮膚暗啞問題，面色更紅潤，皮膚都變得健康有光澤！【善存高效活腸 ‧ 免疫益生菌配方】有淡淡白桃香味，無添加蔗糖，低脂零負擔，只要每天1-2包，輕易助你由內而外散發好氣息，時刻保持最佳狀態！

善存三效益生菌配方 500億活菌提升腸強道健康

除了善存高效活腸 ‧ 免疫益生菌配方外，同系列還有一款善存三效益生菌配方，適合關注腸道健康的你，產品含有500億#活菌，採用了3層專利封存膠囊包裝，保持益生菌穩定性，使90%活菌直達腸道*，真正發揮效用！當中含7種特選菌株，更含有益生元，有效改善腸道菌群微生態，促進腸道健康。而消化酶則可幫助腸道消化，使排便更暢順！善存三效益生菌配方屬膠囊裝，成人每日1-2粒，餐後配適量水食用，十分方便，適合繁忙的都市人。

由今天開始好好照顧自己，令自己由內到外更健康更美麗！立即行動，讓善存益生菌成為你的好幫手，塑造由內而外的健康美！

現在到萬寧買「善存高效活腸 ‧ 免疫益生菌配方」，更有買一送一限時優惠！事不宜遲，立即進入以下萬寧網店購買：

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標為赫力昂集團公司擁有或經授權使用。©2025赫力昂集團公司或其授權人。PM-HK-CNT-25-00034(03/2027)

* Haleon data on file, 2023
#出廠活菌數；保質期內的活菌數不少於50億

（特約）

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