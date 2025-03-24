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暖心夫妻｜機械維修員丈夫高噪音工作聽力受損　太太扶持鼓勵重新出發

家事百科

撰文： 梁樂欣

發布時間： 48 分鐘前

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太太需要靠近Nick的耳邊說話，方能讓他聽見。（攝影：曾耀輝）

在機場從事機械維修工作接近兩年的Nick，因為長時間於噪音環境下工作，且未有做足保護耳朵的措拖，以致令其聽覺受損。幸獲太太發現及鼓勵下，Nick去進行聽力測試並得悉是中度聽力損失，及早對症下藥。32歲的Nick現已轉行做音響維修，遠離了高噪音的工作環境，戴上助聽器後重新出發。

險影響家庭關係

之前完全沒想過工作會令自己岀現毛病，Nick一度以為只是工作環境嘈吵一點，以為放工後便不會再聽到啲工作上嘅聲音。他坦言公司提供耳塞，「只不過工作上可能不方便，會阻礙工作所以索性懶、沒去使用。」

「眼鏡88資深聽力學家歐瑞儀」（左）（攝影：曾耀輝）

由於當時正值疫情期間，Nick的太太指：「大家戴上了口罩，他覺得口罩令大家的聲音有層隔膜，以為是別人說話的聲量變小。有次我從超市回家卻忘記了帶鑰匙，在家門前不斷地按門鐘，以及不斷地致電給他，但原來他聽不到門鐘的聲音。」她又想起了其他例子：「他在家中將電視的聲量調較得越嚟越大，正常十九、二十便可，但他起碼調較至接近三十，我覺得他的聽力有問題，便著他去做檢查。」

眼鏡88資深聽力學家Ashley指跟阿Nick差不多的情況時有發生，「可能是受噪音影響，年紀大或退化，那些聽力損失是不可以逆轉，需要檢查受影響者的聽力程度。聽力檢查包括整個語音的範圍，高、中、低之中那些音頻是較弱，如果是因噪音或退化而影響，高音頻會先下降，且會影響語音的清晰度。我們會根據其聽力程度建議使用合適的助聽器。Nick的情況是中度至中度嚴重，日常生活、溝通也是受到影響。他不是完全聽不到聲音，不過會聲音的清晰度。」

Ashley為Nick進行聽力測試。

Nick很認同：「會聽到別人在『吱吱浸』，聽到別人在說話，但又不可以很清晰地知道對方在說那些字，要『估估吓』。」

除了聽不到別人的咬字外，Nick表示會聽不到雀鳥聲、交通燈聲及腳步聲。Ashley解釋：「腳步聲的聲量相對是較小，他接收到的聲音細聲了，腳步聲都不會太明顯。」

Nick的太太補充：「他在家中聽不到家中的風扇聲，因此他忘記要將風扇關掉。」Nick坦言：「跟家人說話時需要走近更多，還會叫對方提高聲量。」聽力受損一度令Nick經常惹怒太太，她說：「因為有時候不知道他究竟是聽唔到我說話，還是扮作聽不到，跟着我便會斥責他。進行檢查前，我經常在家中越說越大聲，家人也發現了。檢查過後，才知道他的聽力有問題，很需要遷就他。」作為身邊人，太太不但體諒Nick的狀況，又給予他無限的支持與鼓勵，「鼓勵他去做檢查，盡早得悉結果便不會再有誤會。」

專家分享護耳貼士

聽力受損來自於不同成因，Ashley指短暫的聽力問題如中耳炎、耳油耳垢阻塞、穿耳膜等是可以逆轉，不過噪音相對是不可以逆轉，「很多現代人聽將藍牙耳機越開越大聲、長時間狂噪音中工作、或玩音響但沒戴耳塞，沒有適當的保護，加上在音量大的環境下長時間工作，會對內耳造成很大的壓力，長期不改善會令內耳的毛細胞會受損，聽力會變差，或對某些音頻的接收會變弱。」

攝影：曾耀輝

由於Nick已習慣了數年接收的聲音變得細聲，Ashley建議：「循序漸進地使用助聽器，首一周都是適應時間，先在較靜的地方如室內使用，跟着便長時間使用，以及到戶外使用。假若聽力損失太嚴重，試想像他平日的世界是無聲的，從無聲接受到有聲，適應的時間則較久。」她又稱：「以前大家都很抗拒使用助聽器，隨着科技發達，助聽器都推出了不同的款式，隱藏度很高。」

以前一般都是比較嚴重的情況才會戴上助聽器，拖延處理聽力損失會引致聽力再度下降，長期聽力損失與腦部息息相關，有機會導致認知障礙。」聽覺一旦受損便無法復原，Ashley提醒我們要好好保護它，「在高噪音環境下工作需要戴上耳塞，另外很多人喜歡使用藍牙耳機或Headphone聽音樂，有個『六十、六十』建議，聽了六十分鐘後便要休息，而音量上則是六成，即十格中選擇至六格已很足夠。還有，每年定期去做聽力檢查，追蹤着那度數會否有變化。」

至於家庭支援上，Ashley認為大家都應該保持正面態度，「好似蘇太（Nick的太太）就是我們的模範，她很正面 。助聽器是能夠幫助蘇生（Nick），但也需要鼓勵他去做聽力測驗，以及鼓勵他接受一些幫助他的工具。即使戴上助聽器也需要家人幫忙，正面的思想及鼓勵對整件事幫助很大，是很好的情緒支援。」

助聽器的款式愈來愈多。

聽障兒童如常說話

在香港，每1000名新生嬰兒當中就有1至3名於出生時於篩查時發現患有聽力損失。由出生至6歲，是語言發展的黃金時期，因此延遲診斷及治療聽力損失會妨礙兒童的語言發展。

不過，透過兒童聽力檢查就可及早診斷與跟進，使聽障兒童也能表現出適齡兒童的說話能力。兒童在幼年時已經能聽到外界的聲音，慢慢才學懂發聲及說法。兒童要學會說話必須通過聆聽與模仿聲音。從以上正常嬰幼兒的聽力發展可見，未經治療的聽力損失會延誤他們的語言發展。

聽力是語言發展的開端，兒童必須透過聆聽別人的說話去學習語言及溝通。聽力受損的兒童在接收音訊時會遇到更多障礙，延誤治療可能導致語言發展遲緩、不利學習表現、心理及社交影響。眼鏡88自2016年起開設首間聽覺護理中心，設有成人及小童的聽力檢查，若經過上述的兒童聽力檢查後確診聽力損失，聽力學家會為聽損兒童驗配助聽器，同時亦設計了一套「兒童助聽器驗配方案」。

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