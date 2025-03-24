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人口普查2026︱政府4月展開小型試驗統計調查　抽選4個地區9000個單位參與

港聞

撰文： 施雯雯

發布時間： 50 分鐘前

最後更新： 49 分鐘前

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政府統計處將於4月至7月期間，進行一項小型試驗統計調查。（政府統計處網站）

政府統計處將於4月至7月期間，進行一項小型試驗統計調查，測試2026年人口普查的問卷設計和運作，以及就相關安排徵詢住戶意見。

政府指，香港將於2026年進行人口普查，搜集有關本港的人口及社會經濟特徵，以及按地區分布的最新基準資料。統計處已抽選約9000個分別位於東區、觀塘、深水埗和荃灣的屋宇單位參與小型試驗統計調查，被選中的屋宇單位的住戶需提供人口和社會經濟特徵資料。統計處亦會邀請住戶就問卷設計及普查運作提供意見。

被選中的住戶會收到由統計處發出的通知信，住戶可依照通知信上的資料登入「網上問卷系統」填報問卷，或致電普查熱線18 2026進行電話訪問。統計處的統計員亦會到訪未回應的住戶進行面談訪問。

統計處提醒，若住戶沒有向統計處提供聯絡資料，該處不會主動致電、發送電子郵件或文字短訊給住戶。統計員會穿着背心制服和攜帶政府僱員身份證／統計員身份證及由統計處簽發的身份證明書，以供識別。

政府強調，這項統計調查是根據《普查及統計條例》（第316章）第IIIA部的規定進行，搜集的個別人士及住戶資料會嚴加保密。

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