八達通優惠｜八達通免費送$200增值額　簡單3步即賺獎賞【附登記方法】

▲ 八達通派錢！免費送$200增值額，簡單3步即賺獎賞。

【八達通優惠/八達通回贈】八達通推出最新回贈優惠！由即日起首次將Citi八達通加入iPhone或Apple Watch，即可賺$200八達通增值額。另外，新客戶申請Citi八達通白金卡，更可享迎新獎賞$2,500回贈，即睇詳情！

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八達通優惠｜簡單3步賺$200八達通增值額

由即日起至2025年6月3日，於八達通App首次成功加Citi八達通在iPhone或Apple Watch，並完成3個簡單步驟，即可賺取$200八達通增值額。

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網上登記連結：【按此】

提提大家，推廣禮品名額有限，將會以先到先得的形式，送予首9,000名合資格客戶。

推廣禮品的合資格裝置包括iPhone 8或以上及Apple Watch Series 3或以上。

八達通優惠｜申請Citi八達通白金卡享$2,500回贈

另外，由即日起至2025年6月3日，全新客戶透過八達通App成功申請Citi八達通白金卡，及於發卡後一個月內啟動實體卡，並於首2個月內累積認可簽賬滿$5,000或以上，並作最少一次$500自動增值交易，專享升級迎新獎賞$2,500回贈，包括$1,600現金回贈及$900 city’super購物禮券。

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