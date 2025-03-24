星二代︱李國麟女兒英國讀戲劇畢業想入行　李沅薐：正循著演員這條路去走

▲ 網民指李國麟女兒李沅薐似阿Sa、李若彤及李麗珍的混合體。

【李國麟 / 李沅薐 / 綠葉王 / 星二代】現年70歲的前TVB綠葉王李國麟自2023年離巢後，近年全力北上發展。李國麟在47歲才當爸爸算是「晚年得女」，因此對「前世情人」特別受錫，而他的掌上明珠李沅薐（Cherie）現在已22歲，在英國修讀戲劇，於今年畢業。

李沅薐有意入娛樂圈，早前更被發現曾到ViuTV試鏡，身為「廿四孝爸爸」的李國麟當然全力支持，近日李國麟在個人小紅書分享數張與女兒在內地光顧小攤檔「掃街」享受小食的照片，李國麟更寫道：「我女兒今天剛剛開始用小紅書 大家去關注一下吧 @李沅薐Cherie。」實行為愛女做宣傳。

從照片所見，李沅薐五官標緻，有網民更大讚她似阿Sa（蔡卓妍）、李若彤及李麗珍的混合體。

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星二代︱李沅薐想當演員

李沅薐也在小紅書上載多張與父親的合照，並作自我介紹，同時透露為入行做準備，寫道：

留子回國發的第一條小紅書 plog，終於畢業！本英留子快要餓死了沒有直接回香港而是被@李國麟演員，老豆帶去福州吃了很多我沒吃過的東西，一個月直接胖6斤！大家好，第一次玩小紅書，大家有什麼關於我的東西想看想知道呢？我以後多發發，我和我爸一樣是enfp，我是一個剛剛從倫敦畢業回來的表演生，目前正循著演員這條路去走，還沒簽公司，正在慢慢打磨演技。最近找了個台詞老師努力糾正普通話口音，以後這裡會用來記錄我的生活，關注一下我成為我的互聯網朋友們吧。

同時，李沅薐也積極回覆網民的留言，當中網民提議她到北京，有助普通話進步，寫道：「你daddy演技超棒的！可以來北京，普通話速成訓練基地。」李沅薐回覆：「我報了北京電影學院的培訓班！」似乎已為出道作好準備。

另外，有網民稱：「你爸爸以前啲角色好多都反派，小朋友嗰時好怕哈哈哈哈」，於是李沅薐透露：「跟你說，我小時候有個好朋友看完宮心計，我爸來學校接我放學，逗我那朋友聊天，我朋友嚇得大氣不敢喘，他試過陪我媽去逛街被人罵他壞」，另又幽默表示：「宮心計那個角色，他常常瞪眼，我覺得長得好像哈士奇」。

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