重口味火鍋？｜港島火鍋店外驚現內地製「味精山」　港女嚇窒驚中「味精毒」網民助解開謎團

▲ 港島火鍋店外驚現內地製「味精山」，港女嚇窒驚中「味精毒」，不過，有網民卻有另一說法協助解開謎團！

現代人追求飲食健康，近日有港女晚飯時途經北角一間火鍋店，發現門外行人道上堆滿逾百袋簡體字包裝的味精袋，猶如一座「味精山」，她即時深嘆「見到都即刻覺得自己中咗味精毒」。有網民見狀卻直指「味精山」其實內有乾坤！

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味精袋之謎｜國產「味精袋」堆滿行人路

一名港女在社交平台Threads發文，稱早前晚飯期間，在北角途經僑冠大廈一間火鍋店時，發現店外的行人道上堆滿逾百袋帆布袋，袋上印著簡體字的味精，大呼「味精山，好誇張！」她更直言「見到都即刻覺得自己中咗味精毒！」待她9時多晚飯完了再經此地，那堆帆布袋仍留在此地。對此，她感到十分好奇「那些店舖需要購入如此大量國產味精？」、亦好奇「為何可以阻住條路都冇人理？」

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味精袋之謎｜網民解釋是建築廢料

很多網友看過帖文後，紛紛直指這些味精袋其實是裝修後，用來裝建築廢料之用。亦有網民曾有相似經歷，「之前去過裝修場見到一大袋味精都同你一樣反應，原來係師傅啲水泥定咩嘢」。不過亦有網民對於隨處棄置建築廢料看不過眼，建議帖主可致電「1823政府一線通」一站式查詢服務。點擊圖片即睇更多網民意見：

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