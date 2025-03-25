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食物中毒｜男子食癩蛤蟆中劇毒身亡　醫生警示：120℃加熱4小時仍存毒素

食用安全

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 57 分鐘前

最後更新： 57 分鐘前

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【偏方／食物中毒／養生／蟾蜍】誤信偏方可致嚴重健康問題！廣東珠海一名男子因誤信民間養生偏方，食用蟾蜍（俗稱癩蛤蟆）後身中劇毒，送院搶救後不治身亡。當地市政府、疾控部門及醫生強調，蟾蜍毒性穩定，坊間一般聲稱「去毒」是無法破壞其毒性，甚至有一種方法恐怕會加速毒素溶解，嚴重可導致死亡，呼籲大眾切勿食用。

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據內媒《頭條新聞》報道，珠海疾控中心日前發通報，指一名男子於家中食用蟾蜍中毒，在經過醫院全力搶救仍不幸身亡。珠海市政府本月18日發布警示，強調蟾蜍是中國「三有」保護動物且具有藥用價值，一般民眾禁止捕撈、販售與食用。

除此之外，蟾蜍身含劇毒，不單存在於耳下腺和皮膚腺，還存在於肌肉、肝臟及卵巢，且目前蟾蜍中毒無特效解毒劑，治療以洗胃、導瀉、心律穩定為主。當局重申，切勿迷信「以毒攻毒」，遠離野生蟾蜍製品。

食物中毒｜一般加工手段難破壞毒性 醫生：需專業處理

報道續指，有醫生表示蟾蜍毒素性質穩定，一般廚房的加工手段無法破壞其毒性，需要專業處理；一但毒素入侵人體，可破壞心臟傳導系統，導致心律不整、呼吸衰竭，0.5至1小時內即出現頭暈、嘔吐、腹痛等症狀，嚴重者甚至可昏迷致死。

官方及醫生強調，坊間所謂「去毒偏方」如鹽漬、醋泡，或以下3大常見「去毒」方法，同樣無效或缺乏科學根據：

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  • 高溫烹煮：有實驗證明，即使120度高溫加熱4小時，蟾蜍毒素依舊存在。
  • 泡酒消毒：酒精加速毒素溶解，近年多起蟾蜍藥酒致死案例。
  • 僅食腿部肌肉：毒素經淋巴循環滲透全身，曾有患者因接觸體液被迫截肢。

    • 食物中毒｜醫生教中毒急救方法

    醫生呼籲大眾，誤食蟾蜍可遵循以下3大方法進行緊急處理並到院進行催吐、洗胃、導瀉、灌腸等方法，迅速排除毒素：

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    • 誤食：立即以筷子壓舌根催吐，減少毒素吸收。
    • 皮膚接觸：以大量清水沖洗患部，避免毒素滲入。
    • 眼睛感染：持續沖洗15分鐘。

    同場加映｜8大預防感染法

    除了中毒外，誤食偏方更有可能導致細菌、寄生蟲感染等問題：

    2大預防措施

    食安中心列出以下2項預防措施，提醒市民遵守，以免造成寄生蟲或細菌和病毒感染。

    1. 避免進食生醃水產

    未經煮熟的魚和螃蟹或含致病菌和寄生蟲，而介貝類則較常受致病菌和病毒污染。以酒、醋、豉油、蒜頭、辣椒等醃製魚和螃蟹並不能殺死這些有害的微生物和寄生蟲。因此，生醃螃蟹（例如醉蟹）、生醃魚（例如南美魚生 ceviche）、生蝦（例如泰式生蝦刺身）和生醃螄蚶（例如醉螄蚶）都曾成為人們食物中毒的元兇。

    2. 避免進食未煮熟的水產

    在某些地區，人們習慣把螄蚶等介貝類水產只煮到半熟（或輕焯），認為這樣能保持食物的鮮味。但進食未經煮熟的介貝類也是食物中毒的常見成因之一，因為食物只是煮到半熟，裡面的有害微生物和寄生蟲還未被殺死

    高危人士+8大預防感染貼士

    任何人都有可能感染創傷弧菌引致的壞死性筋膜炎，較高危人士包括：經常處理或直接接觸生的海鮮的人士、患有肝病、癌症、糖尿病、地中海貧血、免疫系統疾病、接受免疫抑制治療、服用降低胃酸水平藥物、最近接受胃部手術的人士等，並建議以下8大預防感染貼士：

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    資料來源：頭條新聞

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