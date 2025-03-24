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公屋富戶政策｜黃碧如：「體貼地」鼓勵富戶置業　料至少釋放數百個單位

港聞

發布時間： 2 小時前

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房委會資助房屋小組委員會主席黃碧如。（資料圖片）

房委會資助房屋小組委員會上周五（21日）通過提高公屋富戶額外租金，家庭入息超出限額兩倍但不高於3倍者，將由現時繳交1.5倍租金，提升至2.5倍。小組委員會主席黃碧如今日（24日）在電台節目指，新政策是「組合拳」，既提高額外租金，亦提供措施鼓勵富戶向上流。她形容是「體貼地」鼓勵富戶置業，強調房委會在調整力度上已作平衡。

目前富戶繳交的租金只佔整體收入約7%，較一般公屋家庭的10%低。黃碧如說，今次調整希望做到更公平及更合理地運用公共資源，房委會希望住戶入住公屋後，能改善家庭經濟環境後並感到自豪，再離開公屋體系，故今次是「體貼地」鼓勵富戶置業。

至於新措施能釋放多少公屋單位，黃碧如指難以估計，房委會亦未有目標數字，但相信起碼會有數百間。被問到加租幅度會否不足、會否考慮向富戶收取市值租金令他們遷出，黃碧如指做法或令全部富戶轉往私人市場，並造成衝擊，又指要讓富戶有機會儲錢置業，認為目前調整較為合適，強調房委會已作出平衡。

身兼立法會議員的小組委員會委員盧偉國在另一電台節目指，新政策是「有加辣亦有加甜」，因額外租金水平調高至2.5至4.5倍租，但相信公屋「富戶」仍然承擔得起。至於「加辣」力度會否不足，盧偉國稱，今次調整是希望人情化地鼓勵富戶上流，「條線劃邊好難定」，但認為房委會可視乎效果再決定有否需要調整。

對於有租戶因應收入「砸界」向僱主提出要求減薪，盧偉國指有聽聞過類似情況，但他認為人應該求進步、求上流，坦言做法不恰當，「市民會有自己諗法」；隨著私樓供應較為穩定，市民應有較多選擇。

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