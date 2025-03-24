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星級家庭︱李小龍遺孀80歲生日與女兒合照似姊妹　先後歷喪夫喪子之痛兩度再婚

家事百科

撰文： 李惠儀

發布時間： 59 分鐘前

最後更新： 48 分鐘前

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李小龍遺孀日前近來80歲生日，但凍齡有術，Keep得非常好！

【李小龍/李小龍遺孀/李香凝】一代功夫巨星李小龍雖然離世已超過50載，但至今仍備受世界各地影迷愛戴，大家亦十分關注他的遺孀Linda Lee Cadwell和女兒李香凝的近況，日前Linda迎來80歲生日，李香凝罕有曝光媽咪近照，見到Linda依舊雍容華貴，而且凍齡有術，看上去最多似60歲！

李小龍遺孀︱李小龍不理雙方家長反對堅持與徒弟Linda結婚

李小龍24歲的時候，在美國與當時的徒弟Linda結婚，即使被雙方家長反對，但他們仍堅持在一起，並於婚後育有兒子李國豪和女兒李香凝，自此Linda專心照顧家庭，至1971年兩夫婦才回流返港，縱使李小龍與不少女星傳出緋聞，Linda也堅守太太和媽媽的責任。

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李小龍遺孀︱Linda先後歷喪夫喪子之痛

豈料李小龍在1973年7月參演電影《死亡遊戲》期間，突然猝死在女星丁佩家中，終年32歲，消息震驚全球，身為太太的Linda大受打擊，只好堅強獨力照顧一對子女，惟天意弄人，兒子李國豪步爸爸後塵加入演藝圈，卻在1993年拍攝電影《龍族戰神》時，意外中槍身亡，年僅28歲，Linda先後經歷喪夫喪子之痛，令她痛苦不堪，幸身邊一直有女兒李香凝陪伴。

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Linda和李香凝於2002年成立「李小龍基金會」，繼續把李小龍的截拳道及哲學發推廣出去。不過Linda近年已甚少露面，日前（21日）是她的80歲生日，李香凝在社交平台分享多張父母年輕時的家庭照，其中一張是Linda的激罕近照，從照片看來，雖然她已年屆80歲，但氣質依舊雍容華貴，而且保養得宜，看上去最多似60歲，站在55歲的女兒身邊，似姊妹多過母女！

李小龍遺孀︱Linda 80歲生日女兒曝光激罕近照

李香凝留言祝賀媽咪：「80歲生日快樂，媽媽！ 2025年3月21日標誌着我的媽媽的力量、美麗和活力，感謝你充滿冒險精神和熱情，並為我們奠定了堅實的基礎，愛你，愛你，愛你！」同時又在限時動態貼上為媽咪唱生日歌的短片，並表示：「感謝你讓我充滿活力、充滿樂趣，成為我生命中的常客。我媽媽是一位認真的冒險家，她現正在南美洲。」

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李小龍遺孀︱Linda曾兩度再婚仍不忘推廣李小龍精神

其實Linda於喪夫後，曾兩度再婚，但仍繼續推廣亡夫李小龍的截拳道及哲學，在李小龍逝世50周年的紀念活動上，Linda曾激罕現身並稱仍為李小龍感到驕傲：「他通過他的語言、他的哲學和他的行為影響了很多人。許多人告訴我，他們在陷入黑暗時以李小龍為榜樣，令他們變成了更好的自己。」她指這是李小龍最重要的成就，因為他分享了愛、友誼和成功。

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