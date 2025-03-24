網球一哥黃澤林｜闖邁亞密網球賽32強創歷史　父親四字鼓勵再創佳績

▲ 黃澤林闖邁亞密網球賽32強創歷史。

【黃澤林／邁亞密公開賽／網球】香港網球一哥黃澤林（Coleman）周日（23日）凌晨在邁亞密公開賽次圈，爆冷以盤數2：1淘汰世界排名第14的舒爾頓，亦成為史上首名在ATP千分級世界巡迴賽殺入32強的香港球手。

黃澤林父親黃悅明今早（24日）在電台節目表示，高興兒子黃澤林獲勝，對兒子創下歷史形容感覺夢幻，又盛讚兒子心理狀態很好，指他在過去數月經歷高低仍未有氣餒。

【網球新星】黃澤林突尼斯奪職業生涯首冠 成香港第一人創網壇歷史

▲ 香港網球一哥黃澤林。

網球一哥黃澤林｜黃悅明指兒子為人樂觀

黃悅明指，自己在兒子作賽時有觀看直播，與一同看比賽的人都「嗌到不得了」，當兒子贏得決勝分的一刻，亦忍不住大叫歡呼，因此該球取得與否太關鍵，形容當時相當激動，但笑言「依家開始都要保持冷靜，唔係血壓都搞唔掂」。

他又表示，兒子為人樂觀，得悉要面對世界排名14的舒爾頓時，黃澤林反而感到開心，抱著「未打過點知」的心態，對可以與高手過招感到興奮。

而且，黃澤林當日的心理狀態很好，即使對手是被譽為現時發球最好的ATP球員，最高時速達250，仍無懼對手的強力發球。即使未能破發亦會專注於自己的發球局，而在比賽過程中，黃澤林有多次破發點、賽點都未能拿下，「好多人遇到呢個情況都會洩氣」，但黃澤林反而未有失去戰意，沉着應戰最後勝出。

黃悅明表示，兒子在賽前及比賽途中也利用不同方法替自己打氣，也學了很多方法培養好自己的心理狀態。全家人在今次比賽中，除了喜見黃澤林獲勝，但最開心是看到他不停進步，針對自己的弱點然後作改善，然後盡量表現得好。又指，他們不會說太多未來的長遠目標，都是希望黃澤林逐場打好比賽。

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網球一哥黃澤林｜贈4子鼓勵兒子

黃悅明又透露，在比賽期間自己也是「一路學緊做父母」，笑言數月前與兒子每一兩日都會電話聊天，但過去兩個月，由於兒子狀態有起伏，有時甚至表明想自己冷靜一下，即使只是發送打氣的emoji，兒子都會覺得好煩。但黃認為，作為父母偶爾成為「出氣袋」也不要緊，最重要是令兒子感覺舒服。

身為小學校長未必可以隨時請假，被問到有否打算親自到場為兒子打氣時，黃悅明笑指「希望會有呢一日」。他指，若然真的有這一天，會嘗試向校方請假，相信校董、校監會明白體諒。

黃澤林將於本港時間今晚11時，與世界排名第89位的澳洲籍球手阿當禾頓爭入16強。對於今晚的賽事，父親簡單用4字「打好自己」鼓勵兒子，表示黃澤林一直很希望香港人或華人在網球方面「再踏一步」，期望這對兒子來說並非壓力，而是推動力。

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