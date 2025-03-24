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相濡以沫丨76歲李琳琳再歷鬼門關驚爆年初患肺炎入院　 愛妻號姜大衛直言心力交瘁

都市病

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 22 分鐘前

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76歲李琳琳再歷鬼門關驚爆年初患肺炎入院

【李琳琳/姜大衛/肺炎/肺纖維化】去年久休復出拍攝女同志電影兼入圍金像獎女配角、現年76歲的李琳琳，繼2011年患3期大腸癌並擴散至淋巴後，近期身體又再亮紅燈。她與77歲丈夫姜大衛自爆去年兩度入院外，今年初又因肺炎險死，而且肺已有纖維化情況。

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李琳琳與丈夫姜大衛近日接受好友汪曼玲的YouTube頻道《快拍。曼鏡頭》的家訪，三人一邊品嚐由姜大衛親自下廚炮製的美食，一邊談及近況。期間，李琳琳便自爆今年1月曾因肺炎入院6日，由元旦日開始發病，她當時並不知病情如此嚴重:

我都唔知自己係咁嚴重，直到我去睇醫生嘅時候，醫生叫我即刻入院。第二日醫生同護士講，如果佢係第二個，就已經死咗，我先知原來係咁嚴重。

在她身旁的姜大衛則指，由於當時的X光片顯示太太雙肺已「花」，醫生更一度擔心是癌症，於是另找腫瘤科醫生檢查，慶幸最終證實只是肺炎。不過，李琳琳亦補充除了肺炎，她的肺有部分亦有纖維化情況。

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太太年初入院，住院6天，至1月22日才出院。姜大衛於訪問中坦承有心力交瘁的時候:

醫院又只可以陪到夜晚，又要顧住佢中午食乜，晚飯食乜，啲仔女又去探佢，不過都唔緊要，知道佢有好轉，可以出院大家都開心。

李琳琳之後又指自己已非首次肺炎，:

肺炎次數都頗多，一開始個人會灼熱，但又不是發燒，所以已很有經驗。但我習慣拖....拖了幾天才去看醫生，

李琳琳又於訪問向痛錫自己的家人道歉:

近排都同佢哋講過幾次sorry，成日要對佢哋咁費心，我個人又執着同任性，又唔識做家務，得到佢哋咁錫我，真係好感動。

而向來愛妻的姜大衛則笑言指兩夫妻總會經歷不同階段，當中有激情、愛情、感情，但無論如何，倆口已經不能沒有了彼此:

而家係互相需要對方、唔可能冇對方嘅時候。我哋淡淡地、自然而然一直走嚟，唔強求都唔會放棄。

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肺炎8大高危險族群

台灣臺安醫院胸腔內科醫生黃翰禮指出，不少人對於感冒不以為意，忽略了感冒需多加休息的重要性，直到出現呼吸急促、咳到胸痛才求醫，然而肺炎是感冒常見的併發症，一旦肺部受到感染，將會影響肺部擴張，加上肺部深處黏液難以咳出，濃痰咳不出來恐引發肺炎，每年因此引發敗血症死亡的個案不計其數。醫生強調，以下8大肺炎8大高危險族群，皆有可能因一般感冒引發輕度或重度的肺炎，因此患上感冒時不容忽視，建議大家感冒季節出入公共場所，要加強洗手、戴口罩，自我保護也保障其他人：

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同場加映: 研究揭選對「這2種運動」流感肺炎死亡風險激降50%　超過1次數反增41%死亡率

復健科醫生王思恒指有外國研究發現「適量有氧運動」及「適量肌力訓練適量」，可顯著降低流感與肺炎死亡率，惟肌力訓練適量超過一個量，或會因高頻率阻力訓練可能增加心血管負擔、發炎反應或訓練疲勞，死亡風險反而會增加 41%：

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相關文章:

【抗癌心路】李琳琳患3期大腸癌從容面對生死　感激愛妻號姜大衛貼心陪抗癌

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