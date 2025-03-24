吳文忻患癌｜栽培兩女入讀YS韓國偶像學院　吳文忻抗癌不忘陪女兒出戰模特大賽

▲ 吳文忻陪一對女兒參加ACE演藝模特大賽《ACE TALENT》海選。

【吳文忻/吳忻熹/乳癌】前港姐吳文忻（現名：吳忻熹）去年8月因乳癌復發接受化療，近日乳癌惡化至第四期，積極抗癌的吳文忻不忘湊女，這位廿四孝媽咪早前陪兩名女兒出戰ACE演藝模特大賽《ACE TALENT》。

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吳文忻育有一對寶貝女分別為10歲陳芊彤（Scarlet）及8歲陳施辰（Season），由於女兒喜歡K-Pop，吳文忻悉心栽培她們，安排入讀YS韓國偶像學院香港分校，此校深受星二代愛戴，徐榮女兒「包包」徐心怡也是學員之一。

▲ 吳文忻一對女兒充滿演藝天賦。 （被訪者提供）

吳文忻患癌｜支持女兒入行

日前吳文忻兩位女兒跟「包包」徐心怡一齊參加《ACE TALENT》海選，有媒體拍得帶病的吳文忻陪兩女面試，YS學院於社交網分享包包面試時的片段，片段中包包跟三名女同學一齊表演跳舞，校方更以「MINI BLACKPINK」來形容她們。

吳文忻接受TOPick訪問稱女兒入讀YS香港分校兩個月，問到若將來女兒入行可會支持，她說：「只要佢哋喜歡，我會支持嘅！」

抗癌路上，吳文忻有著女兒的陪伴，她表示出院回家後驚覺女兒比前更乖巧。吳文忻說：

她們好像變得更自動自覺了，吃飯比以前更快，做功課和溫習也變得有效率，主動性提升了不少。

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吳文忻患癌｜兩女兒入讀名校文武雙全

YS韓國偶像學院由韓國社長Yong Heo創立，並於2023年底在香港設立分校，YS學院擁有強大的師資陣容，BLACKPINK、BIGBANG、BTS等韓國天團的御用編舞老師定期來港授課。

據悉，學院的收生標準極為嚴格，需經過多輪面試，合格後方可錄取，學員還有機會參加與SM娛樂等公司的合作培訓，並直接參加YG、Starship等經紀公司的面試，因此，YS學院被譽為韓國富二代及星二代的『演藝搖籃』。

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另外，吳文忻的兩位女兒就讀於聖士提反書院附屬小學，Scarlet和Season可謂文武雙全，經常在校內比賽和運動會中獲獎。

大女兒Scarlet是交響樂團和合唱團的成員，她在7歲時因被看中而與祖父吳朱榮合作拍攝微電影，Scarlet以其可愛的外貌和出色的演技，贏得了不少讚譽。

小女兒Season同樣加入了合唱團，並在校內活動中擔任司儀，可說口齒伶俐，兩姐妹均遺傳了母親的演藝天賦。

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