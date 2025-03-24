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香港植樹日2025｜中銀香港支持香港植樹日　栽種5000棵原生樹苗

港聞

撰文： 施雯雯

發布時間： 28 分鐘前

最後更新： 17 分鐘前

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「香港植樹日2025」早前於元朗大棠舉行，近2,000名參加者合力栽種共5,000棵本地原生樹苗。（中銀香港提供）

為向香港社會宣揚環保訊息，由中銀香港全力支持，羣力資源中心與「綠的歡欣」主辦的「香港植樹日2025」於元朗大棠舉行，近2,000名參加者合力栽種共5,000棵本地原生樹苗，提升香港的生態環境，向社區人士宣揚環保訊息。

行政長官李家超致辭時表示，特區政府一直帶領香港積極對接國家戰略，保持特區長期繁榮穩定。面對氣候變化的挑戰，香港肩負作為國際大都會的承擔，致力凝聚社會力量，推動綠化和環保措施。香港是亞洲最早採取行動應對氣候變化的城市之一，積極推進各種減碳策略，實現2050年碳中和目標，為國家的「雙碳」貢獻力量。

香港植樹日籌備委員會主席戴德豐指，氣候變化是全球面臨的共同挑戰，而環保減碳是緩解氣候變化的重要一環。他希望透過植樹日活動，讓市民以實際行動保護樹林，宣揚環保低碳的訊息，共同為香港可持續發展出一分力。

中銀香港副總裁兼風險總監徐海峰表示，中銀香港有超過400名的義工和家屬參加是次「植樹日」活動，還有特區政府及社會各界代表、學生等參與，希望藉此機會強化公眾認識環境保護的重要性，將綠色的種子種進心裏，養成尊重自然、熱愛自然的意識，共同構建地球生命共同體。

今年解放軍駐港部隊派出200名解放軍官兵參與植樹，共同為綠化香港而努力；參與植樹活動的團體包括中聯辦、中銀香港、香港青少年軍事夏令營，香港警務處、香港海關、入境事務處、懲教署、香港消防處等。

是次活動合共栽種5,000棵本地原生樹苗，品種包括短序潤楠、米碎花、鯽魚膽以及梔子等，透過讓市民身體力行種植樹苗，推廣愛護大自然和保護樹木的信息，並藉此提高市民防止山火的意識，保護本港的郊野生態。

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