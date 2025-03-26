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飲食習慣｜連續5天吃「1類食物」大腦肝臟現驚人變化　醫生：恢復正常飲食也無效

都市病

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

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【高熱量／飲食習慣／垃圾食物／加工零食】都市人面對繁重的工作和生活壓力，有時會想藉由甜點或零食來療癒自己，或者會狂吃一些高熱量的垃圾食物。胃腸肝膽科醫生李柏賢提醒，最新研究發現，僅僅5天的暴飲暴食，大量進食加工零食，可能會影響大腦及肝臟代謝功能，而且即使恢復正常飲食，某些變化仍可能持續存在。

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胃腸肝膽科醫生李柏賢在其Facebook上發文指出，一項發表於《Nature Metabolism》期刊的研究，由德國圖賓根大學與亥姆霍茲糖尿病研究中心的研究人員進行，對象為29位年齡介於19至27歲、BMI在19至25之間的健康年輕男性。

他提到，研究讓18名受試者在連續5天內，每天額外攝取1500大卡的高熱量超加工零食，如朱古力棒、布朗尼和薯片，然後再恢復正常飲食7天，並利用功能性影像檢查及胰島素敏感度測試來觀察他們的大腦反應。

飲食習慣｜5天內肝臟脂肪顯著增加　恐增脂肪肝或代謝疾病風險

結果顯示，雖然受試者的體重在短短5天內並未明顯上升，但肝臟中的脂肪卻顯著增加。換句話說，體重尚未明顯變化之前，肝臟內的脂肪就已經悄悄堆積，這可能增加日後罹患脂肪肝或代謝疾病的風險。

李柏賢進一步指出，研究發現短期暴食後，大腦獎賞相關區域對胰島素的反應過度活躍；而在恢復正常飲食一周後，與記憶、認知及視覺相關的區域胰島素反應卻下降，顯示大腦部分功能尚未完全恢復。大腦對「食物帶來的快感」減弱，對「負面結果」反應變強，這可能影響飲食決策，使人更易陷入情緒性或衝動性進食。

飲食習慣｜大腦胰島素敏感度出現「先增後降」的變化

他強調，大腦的胰島素訊號不僅影響血糖，還涉及食慾控制、獎賞反應、學習及記憶。當短期內攝取大量高熱量、油脂和糖分時，大腦的胰島素反應可能出現異常，包括對胰島素的敏感度降低，影響飽足感和自制力，導致對食物的愉悅感減弱，讓滿足感更難獲得。

李柏賢指出，該研究表明僅僅5天的暴食就可能對大腦和肝臟的代謝功能造成影響，因此要避免暴食讓自己陷入更想吃的惡性循環。他建議偶爾放縱是可以的，但切勿讓進食高熱量超加工零食成為日常習慣，甚至連續多天進食。

飲食習慣｜3個方法保護大腦與代謝功能

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他還建議以下3個方法保護大腦與代謝功能：

  • 多選擇天然未加工食物：蔬果、全穀、蛋白質，讓大腦恢復正常訊號
  • 定期運動（如有氧與重訓）：能幫助改善胰島素敏感度
  • 充足睡眠：避免因疲憊而增加對高熱量食物的渴望

同場加映：超加工食品｜常吃垃圾食物增患32種疾病

台灣家醫科醫生魏士航曾在初日診所社交平台發布短片，指出常吃超加工食物有損健康。美國最新研究指出，過量攝取超加工食品會增加患上6類合共32種疾病的風險，當中包括：

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飲食攻略｜3招搣甩零食癮

魏士航分享自身經歷，指太太很喜歡吃零食，尤其是薯片，故此家中特別有一個零食櫃放置各式各樣的零食，無論在忙碌工作或是放鬆消閒時，隨手都可以拿起一包就吃。後來得悉常吃超加工食物對身體不好，兩人制定3招戒掉吃零食的習慣，容易實踐且非常奏效：

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資料來源：胃腸肝膽科醫生李柏賢

多報道:

癌症飲食｜癌症名醫點名絕不吃3種營養早餐　1類常見食物恐致4種癌上身

早餐陷阱｜腸胃科醫生點名絕不吃1款最常見早餐　脂肪肝患者隨時加重病情

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