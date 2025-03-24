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韓國山火｜韓國發生多宗山火慘致消防隊4死9傷　火場相當1.2萬個足球場

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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韓國近日發生多宗山火，導致4人死亡9人受傷。

【韓國/山火/掃墓/疏散】 韓國發生多宗山林大火，更不幸導致4名出動滅火任務的消防隊員殉職，9人受傷，多達2,700名居民需要疏散避難。據悉，火災燃燒面積已達8,733公頃，相當於1.2萬個足球場。

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綜合《韓聯社》、《朝鮮日報》等韓媒報道，位於南韓東南部的慶尚南道山清郡、慶尚北道義城郡、蔚山廣域市蔚州自周五（21日）起陸續出現山林大火，山清郡的火勢更蔓延至南側與之接壤的河東郡。截止目前，此次山火已經造成4人死亡、5人重傷、4人輕傷。

據報，這次山火對森林造成的損害仍持續擴大，估計燒毀的森林面積達8,732.6公頃，相當於12,000萬個足球場，分佈在慶北山清、義城、蔚山、慶南金海、忠北沃川等5個山火地區。多達162棟建築物，包括房屋、倉庫、寺廟、工廠等被全部或部分燒毀，導致1,485 戶、 2,742 人流離失所，其中504戶、689人目前已返回家園，但其餘人員仍住在臨時避難所。

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至今日（24日）中午12時，韓國山林廳透露義城郡山火撲滅率已超過70%。關於山火的成因，有指是因深山刮起秒速5.6公尺強風而引發山林大火，加上民眾前往掃墓，更不慎引發火勢，導致山林大火一度延燒至當地市區的義城邑的民宅。

由於持續三天的山火損失不斷擴大，當局調動了數十架消防直升機、山火特別滅火隊等2,602名人員以及318台消防設備前往安平面和安溪面，撲滅主要火災。

資料來源：《韓聯社》、《朝鮮日報

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