按摩危機｜女教師每日用按摩槍打頸10分鐘險中風兼失明　醫生警告6大位置勿用

【按摩槍／中風／腦梗塞】按摩槍是不少人家居必備的按摩神器，睡前「打一打」驅走肩頸膊痛。內地一名女教師經常使用按摩槍打頸，導致急性腦出血，若未有及時送院恐致癱瘓和失明。有醫生提醒大家使用這類型按摩家品時，切勿用在身體6大位置。

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腦中風｜女教師按摩槍打頸致中風

綜合內媒報道，中國鄭州一名女教師每日都會使用按摩槍「打頸」，每晚大概進行約10分鐘的高強度頸部按摩。女事主隨後出現視力模糊、劇烈頭痛等症狀入院求醫。經醫生診斷後，發現她罹患椎動脈夾層合併蛛網膜下腔出血，屬於腦中風。醫生指出，其按摩部位恰巧位於椎動脈區域，強力震動可能損傷血管內膜，進而引發肢體癱瘓、言語障礙，甚至失明等嚴重後果。

腦中風｜2類人須慎用

江蘇省省級機關醫院針灸推拿科主任歐陽鋼在接受傳媒訪問時表示，使用按摩槍未必會直接導致中風，但患有基礎疾病或特殊體質的人來說，使用按摩槍需小心潛在風險。

歐陽鋼解釋，按摩槍主要透過高頻震動來緩解肌肉酸痛，其作用範圍主要局限於肌肉層；而腦梗塞則是由於腦血管阻塞導致的急性缺血性腦損傷。對於健康人群而言，正確使用按摩槍 不會直接引發腦梗塞 。然而，對於頸動脈斑塊患者來說，若在高頻、高強度的情況下，於頸部不當使用按摩槍，可能因機械性震動加速斑塊脫落，從而增加血管栓塞的風險。另有專家指出，醫療器材在上市前均需經過嚴格的安全驗證，正常使用按摩槍的副作用風險極低。突發腦梗塞的案例多數與患者本身的高血壓、動脈硬化等隱患有關，未必全由按摩槍所致。

腦中風｜按摩槍安全使用建議

有專家提醒， 4類人士應避免使用按摩槍 ：

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孕婦

骨質疏鬆患者

心臟病患者

長者

此外，按摩槍亦切 勿用在身體6大位置 ，尤其是血管比較表淺或是血管神經集中的區域，如： 頸動脈、椎動脈、心臟及頭部 等：

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上肢骨頭突出處，如手肘

下肢骨頭突出處，如膝蓋

鎖骨周圍

腋下

上臂

膕窩神經，如膝蓋後面凹進去的位置

使用時，亦應選擇低強度檔位，單次使用時間不超過10分鐘，並避免在同一部位反覆擊打。歐陽鋼強調，正確使用筋膜槍可以幫助放鬆肌肉，但它並非治療疾病的手段。故此，要預防頸椎病最有效的方法是糾正不良姿勢，如避免久坐、低頭等，建議每半小時活動頸部一次。如患者出現突發性癱瘓或劇烈疼痛時，應及時就醫，勿亂試坊間鎮痛方法。若需要緩解疼痛，醫生會一般會建議患者結合理療、針灸或藥物治療，並配合家用物理治療儀進行輔助。日常護理方面，患者需注意頸部保暖，避免冷刺激誘發疼痛。

腦中風｜腦中風4大症狀

本港腦神經科盧文偉醫生曾接受訪問，指出腦中風大致可分為兩種，分別是「出血性中風」和「缺血性中風」：前者俗稱為「腦出血」或「爆血管」，成因包括腦血管天生較脆弱、腦血管畸形，或高血壓令血管爆裂，不同年齡層均有機會患上「出血性中風」；而後者的高危因素則為三高、長期吸煙或酗酒，這些因素都會增加血栓形成的機會，令腦部血管被堵塞，從而患上「缺血性中風」。

盧醫生又提醒，出現以下任何一點都可能是「腦中風」警號：

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