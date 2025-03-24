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輕鐵事故｜輕鐵架空電纜事故時有發生　工程師倡路軌旁裝「龍門架」

港聞

發布時間： 48 分鐘前

最後更新： 18 分鐘前

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天水圍一段輕鐵架空電纜上周六疑被夾斗車吊臂撞毁。（港鐵圖片）

天水圍一段輕鐵架空電纜上周六（22日）疑被夾斗車吊臂撞毁，輕鐵服務受阻約4小時。鐵路運輸專業人員協會主席張年生建議於輕鐵路軌旁安裝「龍門架」，每個成本約為100萬。

張年生指，輕鐵設計與其他道路共用路面，解決架空電纜意外其中一個方法，是將路軌和道路以天橋或隧道分隔，惟成本貴，亦需要有足夠土地。而興建「龍門架」是最簡單、成本效益較高的方法，雖然有機會撞到路面車輛，「龍門架」亦會受損，但起碼能保障維修成本高的輕鐵。

張年生指出，只要在輕鐵平交道上設足夠深的「樁柱」，便可穩固龍門架，高度一般約4.5米，與一般路面高度限制相約。他續指，理論上所有平交道均需設置「龍門架」，事故較多的路段可先增設，每個龍門架成本約100萬。

翻查資料，去年1月屯門輕鐵安定站附近一架空電纜疑被垃圾車撞斷；同年7月，亦有一架吊臂車疑沒收好吊臂，撞斷元朗輕鐵水邊圍站附近一段空電纜，服務受阻三至五小時。

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