轉工指標｜網民自製工作CP值計算機　自動分析份工應唔應該繼續返

▲ 網民自製工作CP值計算機，自動分析份工應唔應該繼續返！

【轉工/工作CP值計算機】打工仔日常，不外乎返工放工，迫巴士地鐵，最開心就是月尾出糧，過著苦悶重複的生活，不時也會讓人產生想轉工的想法，近日有網民自製計算程式，以收入、假期、工時等計算到底這份工作的回報，到底值不值得「捱落去」！

工作CP值計算機｜網民自製「工作性價比」計算機

近日在Threads出現了「這B班上得值不值」測試，受到大批網民歡迎，該計算機從工作上的幾個方向分析現時工作是否值得做，各位正考慮要不要轉工的打工仔可以參考一下！

工作CP值計算機｜多個方向分析工作到底值唔值

計算器會根據年收入、購買力平價轉換因子、年假數量、每日工時、年假、Lunch time、以及同事和上司關係等來分析工作，而計算出來的結果分為「慘絕人寰」、「還不錯」、「很爽」、「爽到爆炸」、「人生巔峰」等。

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計算器由內地網民設計，網頁主要為簡體中文，如果年收入使用港幣計算，購買力平價轉換因子上可以填上「6.07」，而法定假期為勞工假的14日，或銀行假17日。

同場加映：12大過勞症狀

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有邊個打工仔唔想加人工？一名任職獵頭公司的港男稱，根據多年經驗，發現一個現象「越忠誠嘅人，人工就越低」，定期轉工的人與在同一公司留守十多年的人相比，兩者薪金待遇可以差很多，他亦為此特意教路，兩個情況下轉工可增大加薪勝算。不少網民對港男的見解表示認同，因為這個世界就是這般現實，「你唔咬就比老細咬」。

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