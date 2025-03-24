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STEM教育｜中學夥信義會「新田部屋」設計智能家居裝置奪獎　盼計劃商品化便利社區生活

港聞

發布時間： 28 分鐘前

最後更新： 17 分鐘前

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李克東所倡導的5EX模型在STEM教育的推動獲高度重視。（校方提供）

東華三院郭一葦中學上周五（21日）獲授「粵港澳大灣區STEM教育協同創新研究實驗基地」稱號，成為香港教育界推動STEM（科學、技術、工程及數學）課程發展的重點學校。

授牌儀式由華南師範大學教育技術研究所所長李克東主持，他高度讚揚郭一葦中學在創科教育方面的卓越表現，並指該校以學生為本的教學策略，學生不僅能將課堂知識轉化為創新成果，更能以實際行動服務社會，體現STEM教育「學以致用」的核心價值。

郭一葦中學學生在儀式上展示STEM教育學習成果，運用「5EX模型」並結合設計思維框架，與信義會過渡性房屋「新田部屋」合作，為社區居民設計出多項智能家居及智能社區裝置，包括自動燈光控制系統及節能環保解決方案，成功提升居民生活便利，並促進社區可持續發展。

另外，樂善堂余近卿中學亦於活動中分享其「魚菜共生系統」的研究項目，將環保理念融入STEM課堂，探索可持續發展的新方向，為學生提供多元化的學習模式，進一步彰顯大灣區STEM教育的多樣性與協同作用。

此次與「新田部屋」的合作，不僅充分發揮學生的創造力，亦幫助他們將STEM知識轉化為實際解決方案，是該校實現教育與社區互動的具體實踐。校方指，學生透過參與智能社區項目，不僅學習到設計思維及解難技能，更親身體驗如何將創新轉化為具體成果。同時該校強調培養學生的社會責任感，讓他們在解決實際問題的過程中，深刻理解科技如何改善生活，並為社會帶來正面影響。

項目負責老師表示，學生在合作項目中，能夠真正體會到創造力的重要性，不僅學會如何利用STEM知識，還學會如何觀察、思考和設計，是未來創科人才不可或缺的素質。

校長文可為表示，學校的教育理念是啟發學生的創造力，讓他們不僅是知識的學習者，更是創新的實踐者。未來將繼續以創科教育為核心，與社區及業界緊密合作，為香港及國家發展作出貢獻。

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