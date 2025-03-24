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牛仔3K親子跑2025｜眾星擔任鳴槍起跑嘉賓及籌款　支持提倡家庭和睦促未成年精神健康

熱話

撰文： 文體藝online

發布時間： 26 分鐘前

最後更新： 23 分鐘前

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金成、林海峰、6號@RubberBand、強尼、岑樂怡、蔡寶欣及一眾叱咤903 DJ興奮合照。

【牛仔 / 親子跑 / 林海峰】「牛仔3K親子跑2025」在昨日（23日）於灣仔海濱長廊舉行，活動吸引逾二千人參加，當中包括擔任鳴槍起跑嘉賓的俞琤、林海峰、前香港大律師公會主席石永泰、唐詩詠及藝術家利志達、強尼、王頌茵等，並為受惠機構大樹下善待動物庇護站籌款。

參加「牛仔 3K 親子跑 2025」的嘉賓與健兒當日準時到達位於鴻興道的灣仔海濱「水上運動及康樂主題區」，分批沿灣仔海濱向中環方向進發，一邊欣賞維多利亞港的優美景色，一邊進行慈善親子跑。

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牛仔3K親子跑2025｜金成：《牛仔》充滿善良和愛

「牛仔3K親子跑2025」發起人金成表示：「從小到大都喜歡牛仔，不只是小時候喜歡，而是長大後看遍許多電影、許多小說以及許多世界級漫畫之後仍然喜歡牛仔。王司馬先生筆下的四格漫畫線條簡單，但不論神態、表情和交流皆真情流露，充滿善良和愛。

他續說：「非常榮幸有機會和認識牛仔、喜歡牛仔的朋友一起重新把牛仔帶進生活當中，同時把牛仔介紹給年青一代。繼早前在港鐵舉辦的《牛仔伴你尋找回憶之旅創作展》之後，《牛仔創作畫集》亦隨即問世。感激天公造美，令今天的『牛仔 3K 親子跑 2025』得以順利舉行。」

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牛仔3K親子跑2025｜設多款特《牛仔》限量款紀念品

此次慈善跑活動獲得潮流達人林海峰、著名歌手、演員及藝術家梁詠琪，以及著名漫畫家利志達支持，特別設計多款限量版紀念品，以答謝參加者善心參與。

除參加者活動包中的牛仔 x 林海峰紀念 T 恤、牛仔 x New Balance 索繩袋、牛仔 x 利志達鎖匙扣及牛仔號碼布之外，完成活動更可獲贈牛仔 x 林海峰 x 利志達紀念獎牌、牛仔 x 梁詠琪手巾、牛仔 x 林海峰 x 利志達水壺及牛仔紋身貼紙。

參加終點位置有獎攤位遊戲的朋友，還有機會獲得牛仔 x 林海峰 x 利志達紀念襟章，讓參與者把歡樂氣氛延續，滿載而歸。

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