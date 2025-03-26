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復活節好去處2025｜昂坪360復活節限定「牛仔」尋蛋遊戲　推出$30小童來回纜車門票優惠

親子好去處

撰文： 陳珈希

發布時間： 44 分鐘前

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昂平360聯手9位本地藝術家，重新演繹經典《牛仔》主題活動「我的牛仔時代@昂坪360」。(昂坪360提供)

今個復活節，昂坪360聯手9位本地藝術家，重新演繹經典《牛仔》主題活動「我的牛仔時代@昂坪360」，將整個市集化身成漫畫世界，同場更推出節日限定「我的牛仔」尋蛋遊戲，贏取《牛仔》聯乘昂坪360限定精品。此外，昂坪360週五（21日）公開發售節日激賞門票禮遇，本地小童只需30元即享來回纜車優惠。

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昂坪市集由3月28日至5月25日將以經典漫畫《牛仔》為主題，推出「我的牛仔時代@昂坪360」主題活動，與9位本地藝術家包括葛民輝、林海峰、梁詠琪、利志達、塵阿力、黎達達榮、Man僧、Bonnie Pang及Lousy合作，以色彩斑斕的創新元素為黑白漫畫注入新意，把昂坪市集變成漫畫世界。

廣場除了設置「牛仔」復活節主題大型裝置，裝置中的三大立體雕像，由頭戴應節兔耳朵的「牛仔」和小狗，一起追逐著手持復活蛋的「契爺」，附以活潑跳脫的復活蛋及《牛仔》漫畫書佈景，令賓客有若踏進漫畫世界。此外，市集不同角落展示由9位本地藝術家重新演繹的「牛仔」立體雕塑和平面藝術品。

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適逢復活節，昂坪360於4月18日至21日，以及5月1日至5日小黃金周，推出節日限定「我的牛仔」尋蛋遊戲，凡持有小童來回纜車門票即可免費換領 「我的牛仔」尋蛋遊戲卡乙張。只要找出4個分佈於昂坪市集的「牛仔」打卡點並集齊蓋印，即可獲得「牛仔」聯乘昂坪360復活節主題筆袋或填色套裝！

昂坪360推出30元本地小童來回纜車門票優惠，於3月21日起於官方網站正式開賣，各位港漫迷可以於3月28日至5月25日期間帶同家中的小小「牛仔」親臨昂坪360，渡過愉快的復活節之旅。

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