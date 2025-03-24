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行李箱推薦2025︱《LDK》12款行李箱大比拼　6款奪A級輕便耐用　冠軍功能齊全堪稱完美

食用安全

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 32 分鐘前

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【行李箱／行李箱推薦／消委會/LDK】行李箱是旅行中不可或缺的物品，選擇時需要謹慎。不過市面上行李箱種類繁多，容易讓人感到困惑。日本家品雜誌《LDK》針對市面上12款行李箱進行了比較，考量了8大指標，包括易用性、耐用性和防水性等，並根據綜合評分整理出推薦名單。

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是次測試，《LDK》主要集中評測輕便且功能強大的行李箱，選擇了售價約30,000日元（約港幣$1,556）以下的中型行李箱（50-75L），適合4至5晚的家庭旅行，並特別適合女性使用。

行李箱推薦2025︱8大評測項目

《LDK》搜羅了市面上12款行李箱，根據以下8個方面進行評分：

  • 易用性：檢查手把、提桿及鎖等部件的使用便利性。
  • 存儲便利性：由專家評估在3天2夜寄放行李的存儲便利性。
  • 腳輪流暢度：多個監測者評估實際拉動行李箱時的流暢性。
  • 拖行輕便性：測量使用兩輪拖拉行李箱時手部的負擔程度。
  • 功能性設計（+α函數）：專業人員評估腳輪鎖、擴容設計和底部手柄等特別功能。
  • 耐用性：從1.2米的高度進行跌落測試，以檢查行李箱的損壞情況及抗衝擊的耐用性。
  • 防水性：在行李箱頂部灑水，以模擬雨天，確保水不會行李箱滲入內部。
  • 靜音程度：測量在瀝青路面行駛時腳輪的聲音，噪音越小，評分越高。

12款行李箱詳細推薦名單：

（排名由低至高）

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在此次測試中，Innovator的「INV155」是12款行李箱中獲得最高評分，被評選為最值得購買的行李箱。《LDK》指出這款行李箱配有前袋隔板，方便直接存取內部物品，底部設有手柄，平放時也能輕鬆握持，而其腳輪移動流暢，機身堅固耐用且功能完善，更大讚這款行李箱沒有任何缺點。

《LDK》還提到，同樣評級為A級的Ace Tokyo「Scala Suitcase 05382」以輕巧為賣點，即使在不平坦的路面上行走也非常安靜，無論是清晨或深夜出行都不會造成困擾。

此外，TIERRAL的「TOMARU M尺寸」擁有擴展功能，提供充足的儲存空間。由於其為單間設計，沒有內部分隔，特別適合行李較多且不擅長打包的人士。

同場加映：香港消委會+深穗消委會13款4星或以上行李箱推薦

本港消委會也曾測試市面15款中型硬身拉鏈式行李喼，高度約24吋至28吋，屬於寄艙行李類別，全部配備可供海關人員以保安鑰匙打開檢查的TSA密碼鎖。樣品外殼均由膠料製造，重量約由2.5千克至6.2千克，售價介乎$730至$8200。

測試結果未有樣品可獲5星滿分評價，有6款獲得4星或以上推薦：

（排名由低至高）

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穗深兩地消委會評測行李喼

廣州及深圳消委會從網店及實體門店購買12款20吋塑膠硬箱樣品，單價從人民幣￥268.9至￥1534不等。測試主要模擬行李喼日常使用情況，並進行15項指標測試，包括整箱抗摔及防水性、拉桿性能及箱鎖拉鍊耐用性、拉桿耐疲勞性能、行走耐磨損性能、化學物料含量是否安全。

7款4星或以上行李喼名單：

（排名由低至高）

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