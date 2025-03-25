危險行為｜屯門大叔路口「指揮交通」　截停巴士私家車輕鐵馬路打滾

▲ 屯門大叔路口「指揮交通」，截停巴士私家車輕鐵馬路打滾。

【馬路 / 危險行為 / 輕鐵 / 屯門】路口交通情況錯綜複雜，途人貿然闖入不僅對自身安全造成威脅，亦是對他人生命的漠視。然而，屯門田景路岔路日前卻迎來一位「不速之客」……

有人在Facebook「車cam L」群組轉載影片，指有大叔日前在路口「指揮交通」，他孤身一人闖入馬路，攔停正在行駛的輕鐵，又在地上打滾，而後截下巴士及私家車，場面一度混亂，惹不少途人圍觀。

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危險行為｜大叔闖入軌道肉身截停輕鐵

樓主轉載影片並質問片中大叔「想玩乜？」影片時常超7分鐘，只見1名身著黑色短袖、黑色長褲、頭戴白色鴨舌帽男子，隻身站在輕鐵軌道中間，展開雙手相信意圖是為阻擋輕鐵行駛。

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隨後，大叔快速又快速轉身跑向路口中間並順勢倒下，翻滾一圈後躺在馬路上數秒，起身後再次向被他攔下的輕鐵走去，還不停作出停下的手勢；身著橙色工作服的輕鐵女司機下車了解情況。

危險行為｜隻身阻攔2輛私家車

女職員抬手相信是勸大叔離開車輛活動範圍，惟大叔向路口中間走去，二人似發生口角，但未能聽清交談內容；而大叔又突然沖向2輛正在駛進入口的私家車，指揮其停下併後退。

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女職員一直跟在身後，料是一直在勸大叔離開，而大叔截停私家車後又行至馬路對側，「指揮起」逆向車道的私家車，而此時另一輛反方向行駛的輕鐵相信大叔的擾亂而無法正常通過，1名男職員下車了解情況。

危險行為｜馬路中央躺倒打滾

2名職員合力勸說，將大叔請至馬路邊的人行路，另一側的巴士此時開始通過路口，然而大叔竟再次衝出馬路，職員無奈只好再次跟上；此時路邊聚集不少途人圍觀，輕鐵上有大批乘客落車離開，場面一度混亂。

1輛電單車通過路口，大叔二度躺倒在馬路並翻滾，最後，救護車到場，相關人員半勸說半控制住大叔，令他不再隨意於馬路活動。

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危險行為｜網民：唔好累人！

此事引起網民熱議，認為大叔行為詭譎，「太空油？」、「又係XX趕唔到上車，模仿之前好多單，以肉身擋巴士後，玩謝成車乘客轉車」、「又碰瓷？」、「職員都要小心啲」、「青山走犯」、「阻住成車人」、「唔好累人」。

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