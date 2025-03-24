航班折返｜美聯航洛杉磯飛上海航班　起飛2小時突折返背後原因難以置信

▲ 美國聯合航空一班從洛杉磯飛往上海的客機，在起飛2小時後突然折返並在三藩市降落。

【聯合航空/航班/折返/降落】美國聯合航空（United Airlines）近日發生烏龍事件，一架由洛杉磯飛往上海的客機在起飛2小時之後突然折返，於三藩市降落，導致乘客滯留數小時，而背後的原因更是難以置信。

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據內地媒體《極目新聞》報道，航班號為UA 198的美聯航客機於當地時間3月22日下午從洛杉磯起飛，約3小時後，飛機因故於下午4時51分備降三藩市國際機場，並安全著陸。

航班折返｜起飛2小時因機長「擺烏龍」折返

為何飛機要突然返航備降？乘客于先生透露，背後原因竟是「機長沒帶護照」，令人感到難以置信。他憶述：

當時飛機廣播說道「forget passport」，並用中文重復一遍稱，由於機長沒帶護照，所以需要回到三藩市在降落。

而當廣播響起時，距離飛機起飛已過去2個小時左右。

于先生表示，飛機降落三藩市之後，航空公司向每位乘客派發了一張30美元（約港幣230元）的餐券。乘客們在機場滯留了約3個小時，隨後再重新登機繼續行程。

此外，他還提到，飛機上有位乘客本來就是從三藩市去洛杉磯轉機，結果因為此次事件又回來了。當飛機安全降落後語音播報「Welcome to San Francisco」時，機上所有人都笑了。

至於後續的安排，于先生就指一來一回共耽誤了6個小時，他原定於北京時間周日（23日）晚上6時半降落，結果也延誤到周一（24日）凌晨12時30分，表示「後面到了上海再說吧」。

航班折返｜損失可達呢個數

值得留意的是，除了時間之外，原來飛機折返備降還會造成錢財損失。報道指出，由於備降需要放油才能降落，據業內人士估計，此次備降損失的燃油費將達到30萬元人民幣（約港幣32.2萬元）。

據了解，機長沒帶護照而導致航機要返回的事件極為少見，一般而言，沒有護照將無法證明該名人員身份和國籍，從而無法入境。

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資料來源：《極目新聞》

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