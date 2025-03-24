星二代結婚｜金燕玲疑榮升外母34歲女裙褂婚照曝光　歷2段失敗婚姻曾愧疚未能留英陪伴女兒

▲ 金燕玲女兒Emma疑已結婚，近日婚照被一名攝影師意外曝光！

【金燕玲/蘇施黃】70歲的金燕玲是著名女演員，她曾經歷兩段失敗婚姻，與第二任丈夫育有一女Emma，現年34歲的Emma長年定居英國，因此鮮有跟媽咪公開同框。日前一名婚照攝影師於Threads分享兩張金燕玲罕有母女同框的家庭照，就意外洩露Emma疑嫁外籍型男，金燕玲榮升做外母！

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金燕玲女兒｜母女齊穿裙褂戴龍鳳鈪拍照

該攝影師上載金燕玲的家庭照，其中一張照片是金燕玲與Emma身穿裙褂，Emma手戴俗稱「流星錘」的巨型龍鳳鈪，而外籍型男伴侶也穿上馬褂，跟Emma站在金燕玲身旁，金燕玲坐在椅子上，露出燦爛笑容；另一張照片則只有金燕玲和Emma，Emma穿上白色低胸連身裙，露出fit爆身材，金燕玲就穿上白色西裝套裝，加上一頭銀髮，獲網民讚既高貴又型格！

金燕玲女兒｜大家猜測金燕玲已榮升外母

攝影師留言謂：「早前幫金燕玲小姐同女兒Emma影了一輯家庭照，一個中式造型與一個時尚造型，兩個造型喺佢哋身上都非常優雅！多謝你哋都鍾意成個shooting experience 同埋輯相！」令人聯想到Emma近日已結婚，因此特意與老公及媽咪拍照留念，雖然大家都猜測金燕玲已榮升外母，但當事人暫時就未有作出任何回應。

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金燕玲女兒｜金燕玲歷2段失敗婚姻育有1女

金燕玲經歷過兩段失敗婚姻，於1976年與采蝶軒老闆梁廷斌結婚，婚後定居英國，以倫敦為基地接受邀請拍片，1981年離婚後回到香港。至1989年，金燕玲與英國執業大律師Robert Wong奉女成婚，誕下女兒Emma，並再定居英國，後來因為男方出軌，在女兒支持下決定於2005年提出離婚，再獲女兒鼓勵回港重投影圈。

金燕玲女兒｜曾愧疚未能長期留英陪伴女兒

回港發展後，金燕玲屢獲「最佳女配角」獎殊榮，她曾在得獎時感謝女兒：「多謝我個女Emma，對不起媽媽不可以和你一齊在英國生活，但你好乖，才令我得到這個獎。」足見母女情深。金燕玲又曾透露Emma畢業於機械工程系，在英國生活及工作，兩母女感情亦未因為分隔兩地而受影響，靠通電話來維繫感情。

不過金燕玲於2019年證實患子宮癌，2021年再被證實患上乳癌，即使先後患癌，Emma未能長伴在旁，但Emma亦不用太擔心，因為金燕玲在港一直有伴侶蘇施黃照顧。

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金燕玲女兒｜婚變回流香港後遇上伴侶蘇施黃

當年金燕玲第二次婚姻失敗後回流香港，因而遇到麻雀牌友蘇施黃，金燕玲曾憶述當時蘇施黃相當同情自己：「她聽到我的遭遇，覺得我很慘，覺得別人做這個行業、我做這行業，為甚麼我做得這麼坎坷？當時我要回香港工作，不是很有錢、又沒有地方住，卻被困在這個困境當中。因為她喜歡我、欣賞我，於是說想做我的朋友、照顧我。」慢慢地兩人便開始互相扶持，蘇施黃亦陪伴她走過患癌歲月。

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