  • 24°C
香港時間：2025324日 (一) 19:03

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : DSE2025 啟德七欖2025 超市大搜查 啟德體育園 Cookies 金秀賢 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

星二代結婚｜金燕玲疑榮升外母34歲女裙褂婚照曝光　歷2段失敗婚姻曾愧疚未能留英陪伴女兒

家事百科

撰文： 李惠儀

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 DSE2025 啟德七欖2025 超市大搜查 啟德體育園 Cookies 金秀賢 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

金燕玲女兒Emma疑已結婚，近日婚照被一名攝影師意外曝光！

【金燕玲/蘇施黃】70歲的金燕玲是著名女演員，她曾經歷兩段失敗婚姻，與第二任丈夫育有一女Emma，現年34歲的Emma長年定居英國，因此鮮有跟媽咪公開同框。日前一名婚照攝影師於Threads分享兩張金燕玲罕有母女同框的家庭照，就意外洩露Emma疑嫁外籍型男，金燕玲榮升做外母！

點擊圖片放大
+7
+6

金燕玲女兒｜母女齊穿裙褂戴龍鳳鈪拍照

該攝影師上載金燕玲的家庭照，其中一張照片是金燕玲與Emma身穿裙褂，Emma手戴俗稱「流星錘」的巨型龍鳳鈪，而外籍型男伴侶也穿上馬褂，跟Emma站在金燕玲身旁，金燕玲坐在椅子上，露出燦爛笑容；另一張照片則只有金燕玲和Emma，Emma穿上白色低胸連身裙，露出fit爆身材，金燕玲就穿上白色西裝套裝，加上一頭銀髮，獲網民讚既高貴又型格！

金燕玲女兒｜大家猜測金燕玲已榮升外母

攝影師留言謂：「早前幫金燕玲小姐同女兒Emma影了一輯家庭照，一個中式造型與一個時尚造型，兩個造型喺佢哋身上都非常優雅！多謝你哋都鍾意成個shooting experience 同埋輯相！」令人聯想到Emma近日已結婚，因此特意與老公及媽咪拍照留念，雖然大家都猜測金燕玲已榮升外母，但當事人暫時就未有作出任何回應。

最新影片推介:

湊得輕鬆啲
新手爸媽｜張寶兒錯過為1歲袁咕碌報N班　盼兒入讀母校聖保羅男女卻憂心1事

金燕玲女兒｜金燕玲歷2段失敗婚姻育有1女

金燕玲經歷過兩段失敗婚姻，於1976年與采蝶軒老闆梁廷斌結婚，婚後定居英國，以倫敦為基地接受邀請拍片，1981年離婚後回到香港。至1989年，金燕玲與英國執業大律師Robert Wong奉女成婚，誕下女兒Emma，並再定居英國，後來因為男方出軌，在女兒支持下決定於2005年提出離婚，再獲女兒鼓勵回港重投影圈。

金燕玲女兒｜曾愧疚未能長期留英陪伴女兒

回港發展後，金燕玲屢獲「最佳女配角」獎殊榮，她曾在得獎時感謝女兒：「多謝我個女Emma，對不起媽媽不可以和你一齊在英國生活，但你好乖，才令我得到這個獎。」足見母女情深。金燕玲又曾透露Emma畢業於機械工程系，在英國生活及工作，兩母女感情亦未因為分隔兩地而受影響，靠通電話來維繫感情。

不過金燕玲於2019年證實患子宮癌，2021年再被證實患上乳癌，即使先後患癌，Emma未能長伴在旁，但Emma亦不用太擔心，因為金燕玲在港一直有伴侶蘇施黃照顧。

點擊圖片放大
+7
+6

金燕玲女兒｜婚變回流香港後遇上伴侶蘇施黃

當年金燕玲第二次婚姻失敗後回流香港，因而遇到麻雀牌友蘇施黃，金燕玲曾憶述當時蘇施黃相當同情自己：「她聽到我的遭遇，覺得我很慘，覺得別人做這個行業、我做這行業，為甚麼我做得這麼坎坷？當時我要回香港工作，不是很有錢、又沒有地方住，卻被困在這個困境當中。因為她喜歡我、欣賞我，於是說想做我的朋友、照顧我。」慢慢地兩人便開始互相扶持，蘇施黃亦陪伴她走過患癌歲月。

相關內容：

星二代｜黎瑞恩開騷21歲大女初登舞台　好媽媽獨力湊大子女養成女兒獨立個性

單親媽媽｜主動離婚做單親母遭前夫批自私　何婉盈堅拒再婚：會變得理所當然

三代同堂｜陳曼娜享天倫樂混血孫女搶鏡　億萬奶奶跟外籍新抱融洽以鑽鏈相贈

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

單親媽媽｜何婉盈17歲愛女獲香港大學取錄　「學霸家族」三代均為港大畢業生
14:00 2024/12/25
單親媽媽｜何婉盈17歲愛女獲香港大學取錄　「學霸家族」三代均為港大畢業生
破·地獄｜放下執念學懂寬恕　黃子華：人人都有地獄要破
17:21 2024/10/30
破·地獄｜放下執念學懂寬恕　黃子華：人人都有地獄要破
星二代丨黎瑞恩女兒21歲生日有星味　單親媽媽獨力湊大子女：沒甚麼特別
16:29 2024/07/20
星二代丨黎瑞恩女兒21歲生日有星味　單親媽媽獨力湊大子女：沒甚麼特別

你可能感興趣

單親媽媽｜何婉盈17歲愛女獲香港大學取錄　「學霸家族」三代均為港大畢業生
14:00 2024/12/25
單親媽媽｜何婉盈17歲愛女獲香港大學取錄　「學霸家族」三代均為港大畢業生
破·地獄｜放下執念學懂寬恕　黃子華：人人都有地獄要破
17:21 2024/10/30
破·地獄｜放下執念學懂寬恕　黃子華：人人都有地獄要破
星二代丨黎瑞恩女兒21歲生日有星味　單親媽媽獨力湊大子女：沒甚麼特別
16:29 2024/07/20
星二代丨黎瑞恩女兒21歲生日有星味　單親媽媽獨力湊大子女：沒甚麼特別
金燕玲 蘇施黃 家庭關係 爸媽心聲 結婚 離婚

最高瀏覽

鄭中基余思敏離婚︱傳鄭中基余思敏辦離婚手續　鄭東漢透露情況：希望不要影響小朋友
鄭中基余思敏離婚︱傳鄭中基余思敏辦離婚手續　鄭東漢透露情況：希望不要影響小朋友
教育差異︱內地女到港讀中三感慨差異大　舉5大重點直呼：以前的苦都白吃了
教育差異︱內地女到港讀中三感慨差異大　舉5大重點直呼：以前的苦都白吃了
急症室最長等候時間（03月24日 時間16:05）
急症室最長等候時間（03月24日 時間16:05）
星級家庭︱李小龍遺孀80歲生日與女兒合照似姊妹　先後歷喪夫喪子之痛兩度再婚
星級家庭︱李小龍遺孀80歲生日與女兒合照似姊妹　先後歷喪夫喪子之痛兩度再婚
吳文忻抗癌｜吳文忻乳癌惡化至4期轉移尾龍骨開始化療 出院後最新病情曝光
吳文忻抗癌｜吳文忻乳癌惡化至4期轉移尾龍骨開始化療 出院後最新病情曝光