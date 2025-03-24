送院途中︱卓韻芝作品終極預告及海報曝光　古天樂游學修潘燦良探討生死課題

▲ 《送院途中》

【卓韻芝 / 古天樂 / 送院途中】卓韻芝執導及編劇，古天樂、游學修、袁澧林及潘燦良等領銜主演的電影《送院途中》定檔在5月1號上映，終極海報及預告相繼曝光。

在《送院途中》海報中，3位救護車上的救護員（分別由古天樂、潘燦良、游學修飾演）各人心有所思，展現出他們面對搶救工作的不同心態。無論拯救或被拯救的都成為電影中，想要道出的人生課題，及面對不同關乎生死的抉擇。

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▲ 《送院途中》

送院途中︱救護員對工作的熱愛和取捨

《送院途中》預告片除連場救護場面，帶出不同事件，亦呈現出古天樂、潘燦良和游學修對救護員這份工作的熱愛和取捨，以及如何支配了自己一生。古天樂飾演的馬志業（馬Sir），面對抉擇——是放棄自己最擅長的救護工作，還是與囡囡移民他鄉，開展人生新一頁。

即將退休的余濟龔（潘燦良飾演）心情複雜，與曾經出生入死的救護車多年為伴，正如他所言：「這車很奇怪，有時連自己也不知道向前行駛著？還是被這車困著？」

至於向來按本子辦事的王維（游學修飾演）則思考著該用什麼心態重新看待這份工作。何去何從，初心不變，最終仍肩負起每一次拯救的重任，但過程中又如何面對大家所不知的生死抉擇、複雜命題。救護大家之餘，他們也能救回自己嗎？

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送院途中︱卓韻芝談創作緣起

導演卓韻芝創作電影《送院途中》的理念，透過救護車釋出各種人生命題：「曾經看見一輛救護車在路旁停下，車上的救護員打開一個涼掉的飯盒，趕忙地吃著。那天是節日，街上和救護車內，彷彿是兩個世界——是這個畫面令我不禁去想：這架車裏面到底有甚麼故事？」



她續指：「前線救護員每天爭分奪秒，眼下是生老病死；每當他們被召喚，就象徵鮮血和傷痛的出現。他們經常需要作出抉擇：採取哪種醫療方案？是否應該安慰家屬？在大型事故中該首先救誰？……救護員善於處理肉體上的傷患，但他們內心的創傷，由誰治理？」種種的疑問，令導演創造了由救護車出發，衍生出《送院途中》的故事。

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