減肥陷阱｜男子日行1萬步兼戒奶茶 堅持2個月反增1.5KG 醫生解構1關鍵瘦不了

【減肥／節食／運動／肥胖】湖北武漢一名37歲男子為減重「日行一萬步、晚餐只吃青菜麵、戒奶茶」，兩個月後體重不降反增1.5公斤（約3.3磅），精神及情緒亦出現異樣。經醫生診斷後，發現其「增磅」成因與3大關鍵相關，呼籲大眾切勿盲目減重，強調應遵循3大關鍵原則、健康減重。

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綜合內媒及《極目新聞》報道，該名男子因工作應酬頻繁，長期飲食不規律下半年內暴增10公斤（約22磅），因此下定決心減重，經網路搜索後最終決定採用「日行萬步」減肥法。

事主每日堅持步行一萬步，飲食方面晚餐僅攝取小碗青菜麵，平日亦戒飲奶茶，不料自始卻出現餐後疲倦、情緒易怒，2個月內體重更由78公斤（約171.9磅）升至79.5公斤（約175.2磅），故到武漢市東湖醫院求醫。

▲ 男子減肥2個月，體重反增1.5kg。（網上圖片）

減肥陷阱｜日行一萬步體重不跌反增 醫生曝3大關鍵成因

武漢東湖醫院內分泌科副主任醫生管雅文接診後，認為事主屬於腹部肥胖患者，因此存在胰島素阻抗，導致脂肪代謝較慢，熱量難以消耗，再結合他的減肥方法，醫生總結出以下3大關鍵「增磅」成因：

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運動效率低： 事主因「胰島素阻抗」導致脂肪代謝緩慢，加上低強度步行1萬步，僅消耗200-300大卡，即大約一碗白飯的熱量。

事主因「胰島素阻抗」導致脂肪代謝緩慢，加上低強度步行1萬步，僅消耗200-300大卡，即大約一碗白飯的熱量。 肌肉量增加： 兩個月內肌肉增長2公斤（約4磅），由於肌肉密度高於脂肪1.1倍，導致體重反升。

兩個月內肌肉增長2公斤（約4磅），由於肌肉密度高於脂肪1.1倍，導致體重反升。 熱量控制失衡：運動後飢餓感令到事主加餐，令其總攝取熱量仍高於消耗量。

減肥陷阱｜醫生調整3方向 助事主健康減重

事後管醫生為其制定個人化方案，就事主人體成分分析和胰島功能評估，重新調整飲食熱量、運動及作息，幫助他健康減重：

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調整飲食： 每日創造1,500大卡熱量缺口，以燕麥、糙米替代精緻澱粉，每餐攝取25克雞蛋、魚肉等優質蛋白質，餐前先吃花椰菜、菠菜等非澱粉蔬菜延緩血糖波動。

每日創造1,500大卡熱量缺口，以燕麥、糙米替代精緻澱粉，每餐攝取25克雞蛋、魚肉等優質蛋白質，餐前先吃花椰菜、菠菜等非澱粉蔬菜延緩血糖波動。 調整運動內容： 每周進行3次間歇快走，以快慢交替提升心率；另外每週增加2次啞鈴、深蹲等力量訓練。

每周進行3次間歇快走，以快慢交替提升心率；另外每週增加2次啞鈴、深蹲等力量訓練。 行為監控：記錄飲食日誌、每日睡眠達7小時，每週再測量體脂率及腰圍，取代單看體重。

管醫生強調指，「步行」是一種低強度的有氧運動，可有助於消耗熱量和促進新陳代謝，惟減肥本質需要攝入熱量少於消耗的熱量。假如未能控制好平日飲食熱量，僅僅依靠每天步行一萬步難以達到減肥效果。

減肥陷阱｜醫生拆解減肥3關鍵原則

管醫生認為減重應要遵循以下減肥3關鍵原則：

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不應僅關注體重數字： 不要僅僅關注體重，而是應定期測量體脂率和腰圍。

不要僅僅關注體重，而是應定期測量體脂率和腰圍。 運動要有針對性： 低強度運動不等於有效減脂，應加入力量訓練和間歇性運動。

低強度運動不等於有效減脂，應加入力量訓練和間歇性運動。 出現異樣及時求醫：如遇減重停滯或伴隨其他症狀，應及時諮詢醫生，排查甲狀腺或多囊卵巢綜合症等潛在問題。

資料來源：極目新聞

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