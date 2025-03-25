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飛機椅背挨後｜女童搭飛機調低椅背　遭後座老夫婦拍打指罵：要調低就去商務艙！

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撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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女童搭飛機調低椅背，遭後座老夫婦拍打指罵，空姐1招解決。

坊間一直對「搭飛機應否調低椅背」議論紛紛。近日有台灣空姐在社交平台分享工作見聞，指一名女童在用餐後調低椅背，隨即引來後座老夫婦不滿，拍打女童的椅背要求調高，女童嚇到委屈大哭，其母親只好請來空姐幫忙調解。帖文引發網民討論，不少人都直指老夫婦是「情緒勒索」。

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飛機椅背挨後｜女童調低椅背遭後座拍打指罵

有空姐於社交平台Threads發文，指早前在航班上遇到一對道德綁架的老夫婦，他們的前座是一位女童，對方用餐後想休息，於是調低椅背，老夫婦對此感到不滿，隨即開始一連串無理取鬧的行為。

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空姐帖文中感嘆「這孩子什麼都沒做錯，卻被這樣對待，真的太可憐了」，又指「每個人都有權利調整自己的座椅， 但這對老夫婦卻認為別人應該為他們讓步， 這種態度反而更自私」。

飛機椅背挨後｜網民批老夫婦「情緒勒索」

帖文一出，網民一面倒批評老夫婦的行為，直指他們自私，「不知道為何近年突然出現這些人 我第一次遇到也傻住」、「總算有人認為這種行為是情緒勒索了」、「支持小女孩調低椅背的權益」。

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飛機椅背挨後｜女乘客自創1招對付 影片過百萬人觀看

搭飛機將椅背「挨後」經常引發爭拗，有人認為將椅背挨後，令後面乘客感到壓迫，亦有人認為既然座椅設計如此，乘客就有權挨後抖抖。外國一名女網民Clare Duggan早前在社交平台Tiktok拍片，稱若面對前面乘客不斷嘗試將椅背挨後，就可利用一招對付，影片發布後引發熱議，網民對此意見兩極。

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飛機椅背挨後｜國泰椅背風波

早前一名內地女生於小紅書上發文，指乘搭國泰航空一架由香港飛往英國倫敦的航班時，因將椅背向後靠，遭到後排一對港人夫婦辱罵及滋擾，如頻繁踢椅子、用腳踢向其手臂等，最終空姐安排事主調位。事件引發網民熱烈討論。

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國泰航空最終就事件致歉，指保障每一位顧客的安全和權益是公司首要任務。對於任何顧客不遵守航空安全規定及不尊重其他顧客權益的行為，始終保持零容忍的態度。因此，將拒絕涉事夫婦未來乘搭任何國泰集團的航班。

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飛機選位｜飛機經濟艙邊個位好坐？　專家建議1座位最寬敞安靜

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