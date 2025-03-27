遊日注意︱慎防富士山爆發日本發布防災指引　遇1情況必須撤離【附8大防災App】

▲ 慎防富士山爆發日本發布防災指引，遇1情況必須撤離。

【日本/火山爆發/富士山/防災】遊日注意！日本政府近日對港人熱門景點富士山，發出最新可能爆發的防災措施，警告富士山上一次爆發已是300多年前，若再次發生大爆發，提醒所有居民及遊客，在火山灰量超過30厘米時，因火山灰與降雨結合會導致木造房屋倒塌，強烈建議所有人必須撤離！

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富士山爆發︱若出現30厘米火山灰必須撤離

位於日本靜岡縣和山梨縣的富士山是一座活火山，高3,776公尺，是日本最高峰，上次爆發已是1707年，每年吸引不少遊客前往觀光及登山。日本內閣府專家小組上周對關東地區4,400多萬居民，發出最新應對富士山有可能爆發的防災指引，為預防自然災害發生，呼籲日本各地方政府和家庭，應備妥食物與飲水等緊急物資。

專家小組評估，在最壞情況下，富士山大噴發可能令距離約100公里遠的東京上空，出現厚達30厘米或以上的火山灰，尤其加上降雨，大量火山灰降下時，有機會導致木造房屋倒塌，建議此時居民及遊客必須撤離。

▲ 慎防富士山爆發日本發布防災指引，遇1情況必須撤離。（iStock圖片）

富士山爆發︱火山爆發4個階段

專家小組強調，是次報告並非預告富士山再次噴發，只是提出應對措施，包括萬一火山爆發後，可能出現的4個階段：

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第一階段：火山灰3厘米以下 可能出現情況： 鐵路、航空或停止運作，物資供給有阻礙 建議： 留在家中 第二階段：火山灰3-30厘米 可能出現情況： 大型建築物可能受損，道路通行、物資供給困難，不過對生命救援影響較小 建議： 留在家中 第三階段：火山灰3-30厘米（損害程度較高，出現大規模停電） 可能出現情況： 大型建築物有可能受損，道路通行、物資供給困難，對生命救援影響較大 建議： 留在家中，視乎情況考慮移往其他地區，特殊就醫需要人士撤離 第四階段：火山灰30厘米以上 可能出現情況： 木造房屋可能倒塌，道路通行、物資供給困難，對生命救援影響較大 建議： 撤離

富士山爆發︱氣象廳發布最新火山灰消息

即使火山灰降落情況沒那麼嚴重，仍會造成大型建築物受損，如經常用作避難中心的學校、體育館等，建議居民及遊客一般應留在室內，除非火山灰降落情況變得嚴重，才出門逃離。

同時，若火山爆發後，日本氣象廳將在每小時，發布未來6小時的火山灰擴散範圍和降灰量預報，地方市政府將根據預報和實際情況，提出疏散的建議。

▲ 慎防富士山爆發日本發布防災指引，遇1情況必須撤離。（iStock圖片）

遊日注意︱出遊前下載8大防災App

1. 防災速報

這款APP由日本Yahoo推出，可因應用戶手機或自訂所在的日本位置，提供地震、海嘯、暴雨等災害資訊和避難指示。當災害發生時，會即時推送訊息，並發出警報聲提醒用戶，程式亦附有災害地圖，用家可搜尋所在位置附近的避難場所。

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2. Yurekuru Call

「Yurekuru Call」（ゆれくるコール）提供最新災害資訊，一旦發生地震，會顯示倒數計時，並發出警報提醒用戶。此APP亦會以地圖顯示日本各地地震情況，方便用戶逃生。

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3. NERV Disaster Prevention

此APP可提供地震、海嘯、火山爆發、雷暴、山泥傾瀉相關的防災情報信息，也會即時提供地震強度、震源、電車停運等資訊。此APP支援英文，提供視障人士主題，方便不同人士使用。

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4. 震度Now! - 地震速報

此APP能夠提供即時的地震訊息，包括地震發生時間、震源地、強度等，亦設有「今ココ！」（現在這裡）的功能，在緊急情況下可連接至X、LINE及電子郵件，發送所在地的圖像和地址給家人。雖然此APP只支援日文，但可透過圖像和漢字理解。

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5. 東京都防災App

「東京都防災App」收錄了一系列實用的防災基礎知識，教導用家如何應對突發的災害，此APP提供日本、中文、英文等多種語言，方面易用。

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6. 全國避難所Guide

「全國避難所Guide」除了提供有關日本防災資訊外，還可以自動搜尋日本全國的避難所，並使用內置地圖和指南針前往。另外，APP內也會有避難訊息的推送和天氣資料。

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7. Safety tips

此APP由日本觀光局推出，專為外國遊客而設，提供地震速報、海嘯警報及其他日本國內氣象警報等資訊，並透過多個實用功能，例如疏散處理流程圖表等，告知用家在目前情況應採取的行動。此APP支援中文、日文、英文等多達15種語言，方便身處日本的遊客使用。

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8. 地震訊息

此APP提供世界各地最新地震資訊，涵蓋全球23個地點，方便用第一時間接收最新地震訊息，同時亦可查閱各地的地震歷史數據。

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遊日注意︱地震正確避難動作

宜蘭縣防災資訊網曾分享「地震避難三原則」，提醒民眾在地震發生時，應以3個動作保護自己安全，減低受傷風險，3個動作分別是「趴下(DROP)、掩護(COVER)、穩住(HOLD ON)」。

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