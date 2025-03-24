旅遊注意｜行李3配件恐造成機場癱瘓最好勿用　託運前必須留意4件事

▲ 行李有3種配件恐造成機場癱瘓，有機場每月至少80次受影響，因此大家託運前需留意4件事！

【親子旅遊/行李箱配件】不少人都會在行李箱綁上行李帶或吊牌，以穩固行李箱和提高辨識度，但原來這有機會造成機場癱瘓！台灣桃園機場指，這些配件如果在託運過程中鬆脫，便會導致行李輸送系統當停機，故此桃園機場提醒旅客4大原則，以防出現輸送帶故障問題！

旅遊注意｜桃園機場列行李4不原則

桃園機場曾在Facebook專頁發文指，旅客的行李經過安全檢查後，會通由輸送帶進入自動分揀系統，自動將行李分送至指定的航班轉盤，其後地勤人員會將行李裝櫃運送至班機上。不過如果行李箱的行李配件脫落，便會影響到輸送帶的作業系統！

為了令行李託運暢順無阻，桃園機場提醒旅客遵守「準備行李4不原則」，以防因操作不當出現問題。點撃下圖睇行李4不原則：

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旅遊注意｜行李3配件恐釀機場癱瘓

據《ETtoday新聞雲》報道，桃機統計每月約有80單因行李配件脫落造成輸送系統異常事件，該配件包括束帶、小吊飾、以及未固定好的行李箱護套等，這些配件如在輸送過程中脫落，會導致系統當機，影響行李輸送作業。

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旅遊注意｜行李帶注意1綁法

有地勤人員曾在Threads上呼籲，盡量不張用行李束帶，若真要使用，行李束帶必須穿過把手。她解釋，若行李帶鬆脫，會影響行李輸送帶的運作，小問題就只浪費了1條行李帶，嚴重的話會讓行李滾帶故障，一旦故障，整個機場也有機會癱瘓。

延續閱讀：親子遊注意｜行李帶1綁法超危險 地勤警告：會癱瘓機場【附建議綁法】

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▲ 專家警告旅行勿帶1款行李箱 隨時被罰$500兼無法登機

旅遊旺季出名機票貴，大多市民出外旅遊都會選擇廉航，而廉航對行李的限制十分多，早前香港快運（HK Express）的「行刑架」引起廣大市民關注。近日有網民提醒，旅行時不要帶1款行李箱，因容易超出航空公司或交通工具的尺寸限制，甚至可能導致無法登機或額外收費，帶來不必要的麻煩。

有網民在社交平台Threads發文，表示後悔購買「胖胖行李箱」，並分享種種不便。

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