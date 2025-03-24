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藥物審批｜「1+機制」下增設藥物諮詢　有藥廠競爭下自動降價37%

港聞

撰文： 陳展棋

發布時間： 1 小時前

最後更新： 3 分鐘前

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衛生署及醫管局講解「1+藥物審批機制」，透露有藥廠競爭下自動減價37%。(梁偉榮攝)

「1+新藥審批機制」實施1年多，去年擴至所有新藥均可申請，衞生署表示，至今共有11種新藥獲批，約10多個藥廠初步有意申請。醫管局表示，有5種新藥進入醫管局藥物名冊。

衞生署助理署長陳凌峯表示，目前已有100多間藥廠查詢，確認有意參與，並有十餘間藥廠已提交初步文件，這些藥廠稍後會正式註冊。陳表示，去年設立計時機制，目標150個工作日處理申請，如藥廠補交文件，亦限制於120日內進行，設立計時後全部申請均能達到目標。

署方今年9至12月，推出向藥廠提供的藥物諮詢服務，包括於今年3月和6月進行綫上講座，以及藥物註冊工作坊，9至12月提供新藥註冊申請前會議。陳凌峯解釋，過往有不少藥廠未了解「1+機制」，令遞交文件時重重複複，因而需時較長。藥物諮詢服務可令藥廠了解申請註冊要求，例如提交文件有否華人臨床數據，以及尋找專家撰寫報告，希望藥廠踴躍參加減省申請時間，會考慮收回成本價。

「1+機制」下，只須取得一張國家發出的參考藥物監管機構註冊許可書（CPP）。醫管局表示，11種藥物當中，轉移性大腸癌，以及陣發性夜間血紅症已列入藥物名冊，另外副甲狀腹機能亢進、高鈣血症藥物正進行審議程序。

夜間血紅症藥物　競爭對手主動減價

總藥劑師崔俊明表示，其中轉移性大腸癌以及陣發性夜間血紅症，兩種藥物預計病人每年可節省12萬元，更透露夜間血紅症藥物藥物註冊引發競爭，註冊藥廠的競爭對手於本港減價37%應對。

陳凌峯則表示，目前海外及內地國家對「1+機制」均有興趣，近年內地藥廠發展迅速，被問到會否致海外藥廠不參與市場。陳稱，內地藥廠亦期望可透過本港「走出去」，而海外藥廠希望透過藥械通使用，有不少先進療法製品希望落戶本港，藥廠對本港機關監管信任度高。

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