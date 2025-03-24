標準工時｜工聯會倡推「888」、下班離線權　鄧家彪：晚上致電00後同事會被掛電話

▲ 政府稱，推「下班離線權」實際操作複雜且具爭議。（曾耀輝攝）

內地職場，尤其互聯網企業早年盛行「996」工作制（即早上9點上班，晚上9點下班，每周工作6天），兩會期間，身兼港區人大代表的工聯會會長吳秋北就話，「996」唔理想，建議要「888」，即8小時工作，8小時休息，8小時個人時間。

吳秋北的建議得到不少內地網民讚賞，但他亦坦言，香港要就標準工時立法非易事，但作為工會，不會放棄。

盧偉國質問郭偉强辦公室是否已推「下班離線權」

吳秋北今年2月份亦曾提出「保障僱員精神健康」的無約束力議員議案並獲通過，其黨友郭偉强則提修正案，促盡快制訂不同行業的工時制度和超時工作補償制度，並研究推行「下班離線權」，但有關修正案則遭否決。

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經民聯主席盧偉國直言，研究推行「下班離線權」，不但有點脫離現實，更會損害市場營商環境，「我也有興趣知道，郭議員的辦公室是否已先行先試，並成功推行下班離線權呢？」

孫玉菡：實際操作十分複雜、引發大量爭議

工聯會立法會議員鄧家彪則力撐黨友，稱自己的同事一定有「下班離線權」，鄧說：「若我晚上致電我的00後同事，會被掛斷電話，但我也會尊重，最重要是能完成工作，大家互相尊重。」

勞福局局長孫玉菡當時則說，有關建議在實際操作上，會十分複雜及具爭議性，並會令勞資雙方就工時安排失去彈性，引發大量爭議，未必能平衡及符合雙方的關注及利益。

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