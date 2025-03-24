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重點企業｜法國龍頭公司在港設亞洲總部　李家超：香港是外資拓亞洲業務絕佳選擇

政治

撰文： 林曉君

發布時間： 2 小時前

最後更新： 49 分鐘前

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李家超今晤Elior Group SA行政總裁Daniel Derichebourg。（李家超Facebook圖片）

法國領先航空服務公司Elior Group SA日前與機管局簽署合作備忘錄，擴展香港業務並在港設立亞洲總部。特首李家超今天下午與該公司主席兼行政總裁Daniel Derichebourg等會面。

李家超表示，很開心Elior Group SA選擇了香港，香港將致力成為亞洲首個飛機部件處理及交易中心，政府會提供一站式服務全力支持和協助相關業務落地。

李家超說，Elior Group SA計劃在香港設立的業務，日後可為鄰近地區飛機提供符合國際標準的零件以及拆卸、維修、換新、交易等服務，提升飛機維修效率，讓全球飛機繼續安全地翱翔天際。

他稱，這次合作還帶來諸多好處，Elior Group SA會與本地機構合辦技能培訓課程，培育本地人才、促進就業，而保險業界亦可推出新產品。

李家超表示，香港一向是外資企業拓展亞洲業務的絕佳選擇，具有地理優勢，是全球唯一同時擁有了解內地和國際化運作的國際大都會，可協助企業開拓內地、亞洲以至全球業務，在中央堅實支持下，香港作為國際商業和金融中心，將有更廣闊經濟發展前景，歡迎更多海內外公司來港開拓業務、尋找商機。

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