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與你聲遊香港故事 香港公共圖書館Podcast頻道「24/7故事館」開啟閱讀新旅程

特約

發布時間： 2025/03/27 00:00

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熱門 DSE2025 李蘊 啟德七欖2025 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

來自不同界別的嘉賓帶你聲遊香港故事，閱讀從此不一樣！閱讀是一種享受，能為生活增添色彩、啟發思考，並在忙碌中帶來寧靜。隨着數碼科技的普及，閱讀不再局限於紙本書。香港公共圖書館致力推廣閱讀文化，除提供豐富館藏外，更推出Podcast頻道「24/7故事館」，於Spotify以聲音廣播形式帶來多元化體驗，鼓勵大家隨時隨地沉浸於書本中，享受閱讀樂趣。

嘉賓真情分享 從香港故事中尋找靈感

「24/7故事館」不僅是講故事的平台，更是一個展現閱讀魅力的窗口。頻道邀請多位嘉賓分享閱讀如何啟發人生，並推介與香港相關的書籍，貼近生活，激發聽眾興趣。參與節目的嘉賓包括：中法混血人氣Youtuber林欣（J Lou）、旅遊達人梁彥宗（Chris Leung）、東京奧運乒乓球女子團體銅牌得主蘇慧音（Minnie）、多媒體傳媒人伍家謙（Vince），以及數碼遊牧Tiffie。

J Lou以燒賣為切入點，分享香港街頭飲食文化的趣味。

伍家謙帶你重溫廣東歌的黃金歲月，感受音樂中的成長故事。

每位嘉賓都帶來獨特的視角與故事：J Lou在《「港」故事「港」味道》分享她對香港街頭燒賣的熱愛，並推介《圖解香港燒賣 Hong Kong Siumaipedia》，深入剖析這款人氣小食背後的飲食文化，讓聽眾感受到香港味道的獨特魅力；梁彥宗則在《香港霓遊團》中介紹《霓虹黯色：香港街道視覺文化記錄》，帶大家探索香港霓虹燈的設計美學與文化意義，喚起對城市夜景的浪漫情懷；蘇慧音於《「拼」出不一樣香港》中分享《香港故事：五十個獨特視角講述“百變”香港》，講述香港人的拼搏故事，從中獲得成長的啟發；伍家謙在《我的成長歲「粵」》中，以廣東歌為主題，推介《那段年粵有多好——還好我們有廣東歌》，帶領聽眾重溫音樂與回憶交織的美好時光。這些真摯的分享，讓我們更貼近書籍內容，也重新感受到文字與聲音交融的力量。

蘇慧音分享香港人的拼搏精神，從城市故事中尋找人生啟發。

一鍵即閱 快閃電子書隨時開啟

「24/7故事館」提供一個閱讀電子書的捷徑，介紹的書籍部分選自快閃電子書，讀者無需登入圖書館帳戶，點擊香港公共圖書館網站連結即可閱讀，不論通勤或閒暇都能瞬間投入「香港故事」的世界，隨時開啟閱讀之旅。這種無縫銜接的設計，讓閱讀變得更加輕鬆。有了網絡覆蓋，無論是短暫的休息時光還是長途旅程，都能化為一趟充實的閱讀之旅。

梁彥宗帶你走進香港霓虹燈的浪漫世界，重溫城市的光影記憶。

追蹤「24/7故事館」 讓閱讀成為日常

「24/7故事館」首階段以「香港故事」為主題，精選與香港文化、歷史、生活相關的書籍，涵蓋飲食、街道、運動、音樂等面向，展現城市多元面貌。通過嘉賓的聲音與書籍內容，聽眾能重新認識香港，獲得智慧與感動。從「香港故事」開始，每集都是一趟新旅程，讓你感受文字溫度。

立即追蹤香港公共圖書館Podcast頻道「24/7故事館」探索更多嘉賓的精彩分享與書籍推薦。同時關注「喜閱．飛越」社交平台，獲取更多閱讀資訊。閱讀不僅是增長見識的方式，更是讓我們停下腳步、重新審視生活的良方。加入這場閱讀旅程，讓故事陪伴你的每一天，為生活增添無限可能！

香港公共圖書館Podcast頻道「24/7故事館」：https://bit.ly/3ERYZag
香港公共圖書館專頁 - 「喜閱．飛越」：
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(特約)

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