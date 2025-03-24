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公立醫院收費調整｜消息：急症室非危殆危急加至300至400元 門診、住院及藥費齊加

港聞

撰文： 陳展棋

發布時間： 18 分鐘前

最後更新： 14 分鐘前

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(資料圖片/朱永倫攝)

醫務衞生局表示，明天(25日)公布公營醫療服務收費改革的詳情。消息指，住院費、藥費、專科及普通科門診收費均會調整，其中危殆、危急以外收費，會增至300元至400元，而住院費用亦會增至數百元。

醫衞局常任秘書長陳松青、醫衞局副秘書長許澤森、醫管局行政總裁高拔陞和醫管局聯網服務總監鄧耀鏗亦會出席。

消息指，公營醫療服務調整，涵蓋住院、日間程序、急症室、專科門診、病理檢驗、非緊急放射造影、家庭醫學門診(普通科和家庭醫學專科)目標五年內每兩年一檢，分階段落實改革

改革落實後維持公營醫療整體資助率90%，會優化醫療費用減免機制、增設住院門診收費上限、以及加強危重疾病藥械支援、消息稱，所有收費改革額外收入，全數用於加強公營醫療服務

行政會議成員、醫生林正財表示，公眾無需過於擔心，指當局會設封頂機制，而政府會繼續支持有需要人士，甚至免費提供服務，改革希望更精準、以及避免浪費資源。

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