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靚媽精明眼︱食燒肉玩遊戲贏走$2000現金券　仲有可口可樂®Foodmarks主題店餐具燒烤機豐富禮物！

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 53 分鐘前

最後更新： 49 分鐘前

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由即日起至4月16日，和牛燒肉一郎佐敦店變身成期間限定可口可樂®Foodmarks燒肉主題店。

【美食情報/燒肉/可口可樂】燒肉愛好者注意！可口可樂®Foodmarks由即日起，聯乘人氣燒肉店「和牛燒肉一郎」推出期間限定燒肉活動，燒肉時除可配上全新可口可樂燒肉汁，更可參加「燒肉王挑戰」及「創意燒肉」遊戲，勝出者可獲得最多2,000元現金券及限量版無煙燒烤機，獎品十分吸引，大家心動不如行動啦！

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「和牛燒肉一郎」佐敦店由即日起至4月16日，聯乘可口可樂® Foodmarks將店內環境搖身一變，以經典紅色為主調，門口以紅色汽水膠箱與玻璃樽，砌出「嚐聚層層疊」打卡位，由放題自助區、桌面、牆面裝飾均以可口可樂®為元素，食客更可以穿上限定版的可口可樂® Foodmarks聯乘「和牛燒肉一郎」圍裙，與椅背不同的燒肉金句打卡。

不得不試的是，燒肉店全新的可口可樂®一郎燒肉放題套餐，包括特製的可口可樂®燒肉汁、冷麵，加上各款燒肉，食客必能大滿足！

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除了享用燒肉，更可參與「可口可樂® 燒肉王挑戰」贏走限量版精品及燒肉現金券。活動包括「精準肉量挑戰」，只要即日起至4月16日期間，逢周六、日每晚9時至10時，在佐敦店準確燒出330克燒肉，首4位完成挑戰者，可即時贏得可口可樂® 限量版餐具套裝、「和牛燒肉一郎」100元現金券，讓食客及親友盡情歡聚。

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另一個遊戲同在上述限定日子，只在「和牛燒肉一郎」佐敦及荃灣分店消費，利用店內放題食材，創作最夾無糖可口可樂®的創意菜式，將其相片或影片，連同菜式名稱 DM至可口可樂® Instagram，即有機會獲選成為「可口可樂® 燒肉王」，獲選者可贏得限量版無煙燒烤機，及「和牛燒肉一郎」2,000元現金券，獎品豐富吸引，一家大小快快來個燒肉活動吧！

限定可口可樂®Foodmarks 燒肉主題店詳情
日期：即日起至4月16日
地點：「和牛燒肉一郎」佐敦分店（佐敦佐敦道31-37號百誠大廈3樓）
營業時間：12:00-23:00
電話：2736 8218

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