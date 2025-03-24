香港小姐︱37歲馬賽現身理大樣貌似學生　感慨稱：好像看到19歲初來香港的自己

▲ 馬賽日前現身理工大學。

【馬賽 / 馬菀迎 /香港小姐】現年38歲的馬賽（現名馬菀迎）日前在小紅書分享一段她在香港理工大學出席研討會的影片。衽片中，上淡妝的馬賽戴淺灰色絨毛Cap帽並身穿白色襯衫及黑色長袖毛衣，全程以自拍角度一邊拍片一邊漫步校園，雖然已是一孩之母的馬賽將近40歲，但保養得十分好，皮膚白皙、精神飽滿。

她期間走進學生之中觀看表演，又在學校的小賣部泡養生茶。乍看外貌與身邊的大學生差不了太多。同時，她寫道：「38歲失業女演員vlog，重返校園，體驗學生時代時間與空間重疊於過往。我好像看到了19歲初來香港的自己，所謂跨界，不過是把人生拆成多稜鏡」。

香港小姐︱東張女神自小體弱多病 騷童年手寫信感謝母親：不讓我獨自害怕

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

香港小姐︱馬賽曾陷桃色醜聞

1987年於重慶出生的出生，在2006年來港讀香港浸會大學傳理學院的電影電視系，2008年參選港姐獲季軍及最上鏡小姐後入行並受TVB力捧，於2011年更勇奪飛躍進步女藝人獎。

可是在2013年，她被爆出與內地製片人汪子琦同性戀情，更被指做小三，介入汪子琦與富豪Laura的7年情並致二人分手收場。

隨後在2014年，馬賽與汪子琦外地同遊的照片不斷流出外，連穿著情趣內衣大跳艷舞挑逗影片也流出。艷舞片流出後，馬賽在電視城舉行記者會，當時一臉淡妝的馬賽非常憔悴，回應傳媒時更三度爆喊，自言對不起父母，事發接自揭患上抑鬱，並需要服食精神科藥物治療。

自捲入桃色醜聞後，馬賽形象跌落谷底，被無綫雪藏，繼而離巢TVB轉戰內地發展，幸在遇真愛，在2019年與圈外男友結婚並誕下女兒Camellia，更淡出幕前專注家庭生活。近年，馬賽進駐社交平台與網民分享親子日常，大談養生及美容心得，在2021年馬賽自創養生品牌，不時直播帶貨，展開第二人生。

在2023年，馬賽曾接受傳媒訪問大方重提昔日的黑歷史，稱：「人性嘅嘢我學習咗好多，當見識到人性最壞嘅時候，就會更珍惜所有溫暖、友善嘢。」她憶述往事自覺處理未夠成熟，智慧不夠，不應該讓情緒掩蓋件事，但全因當時覺得十分委屈。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

香港小姐︱從逆境悟道理

雖然被視為黑歷史，馬賽視作為人生一個經歷，令其成長，變得更有智慧，反而對TVB最為愧疚：「TVB係個好好嘅木人巷，嗰兩年令我好快咁成長，加上之後返咗內地發展，由低開始做學會好多，所以冇後悔做過嘅任何嘢，反而愧疚冇好好把握TVB栽培，但我相信自己能變成一位更好嘅藝人。」

她續說：「自港姐開始就好順利，出道僅3年就奪得『飛躍進步獎』，得到好多人愛錫及照顧。事件後令我可以反省自己，原來嗰段時間自己係有少少自大，明明係個唔識嘢嘅𡃁妹，反指人哋判斷係錯。」

▼ 點擊圖片放大 +16 +15

香港小姐︱組幸福家庭重啟人生

馬賽又指那次打擊令其患上抑鬱症，完全睡不到，要吃西藥治療，之後便開始信佛及研究中醫「救自己」。

雖然情路曾經崎嶇，她遇上現時老公漸見曙光，再有了小朋友，亦令其人生出現一大轉變：「老公都係做呢行，喺電視台做幕後，我哋有共同朋友，感恩係無綫成就呢段姻緣。」

她當時自言與老公結婚並育有4歲囡囡Camellia，自覺當下人生很幸福，每天也十分感恩。

香港小姐︱昔日港姐季軍移民美國多年 女兒盡得靚基因參加選美獲獎

香港小姐︱李珊珊上月患甲流併發肺炎入ICU 險成大S翻版猶有餘悸： 發燒要立即睇醫生

最新影片推介：

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】