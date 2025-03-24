  • 25°C
香港時間：2025324日 (一) 17:23

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : DSE2025 啟德七欖2025 超市大搜查 啟德體育園 Cookies 金秀賢 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

情緒健康丨53歲鄭中基近況曝光　父親鄭東漢代答婚變傳聞: 希望唔好影響小朋友

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 42 分鐘前

最後更新： 39 分鐘前

分享：

分享：

熱門 DSE2025 啟德七欖2025 超市大搜查 啟德體育園 Cookies 金秀賢 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

【鄭中基/余思敏/婚變/抑鬱/酗酒】53歲鄭中基(Ronald)去年8月突發文終止與跟隨他多年的經理人何慶湘合作後，又指自己因受抑鬱、酗酒困擾，需與太太余思敏(Sammie)陪同下到美國參與戒酒療程。正當外界以為風波已平息之時，鄭中基近日又傳出婚變，而其父鄭東漢近日受訪時更開腔回應兒子家庭情況及最新狀態。

最新影片:

Healthy Life
Healthy Life｜產後腹直肌分離盆骨擴大失自信 34歲靚媽體驗紮身收骨架輕鬆回復纖腰

鄭中基近況曝光

鄭中基於今年3月頭曾在自家網台「機動電視台」的影片中短暫亮相，片中他交代自己其實已回港一段時間，又指已於美國完成戒酒療程，至於何時才正式復工？他則在片中回應因醫學建議無須過急，因此目前主要處理網台事務為主。

點擊圖片放大
+5
+4

鄭中基父親鄭東漢代答婚變傳聞

除此之外，鄭中基父親鄭東漢近日被傳媒問起兒子鄭中基情況時，他表示由美國返港後的鄭中基目前仍主力休息，自己並不覺得他特別消瘦。對於鄭中基與余思敏婚變的傳言，鄭東漢聞言先「吓」了一聲，其次則婉轉表示兒子婚姻狀況，他管不到，只是希望倆口即使婚變，不會對他人，尤其孫仔們帶來太大影響。鄭東漢又坦言自己聽到有關離婚傳言，心情的確有些影響，始終「真係離婚的話，作為父母都唔會開心」。

點擊圖片放大
+10
+9

鄭中基與太太余思敏回港後，一直未見2人公開現身。而Sammie早前生日，於社交平台上載的照片更只有自己同仔女合照，獨欠老公，並留言「Start a new chapter」，外界因此揣測兩人似乎關係大不如前。另外，由於余思敏的IG帳號被發現已沒再追蹤鄭中基，而鄭中基也沒有追蹤她，令倆口婚變之傳聞更加似層層。

點擊圖片放大
+4
+3

相關影片:

抑鬱症｜鄭中基自爆患抑鬱症壓力爆煲「飲酒逃避現實」 1分鐘自測抑鬱：9徵兆中5項應求醫

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

膽囊炎｜53歲張智霖患膽囊炎上海入院　急性膽囊炎可致膽囊穿破死亡率極高
16:26 2025/03/21
膽囊炎｜53歲張智霖患膽囊炎上海入院　急性膽囊炎可致膽囊穿破死亡率極高
吳文忻抗癌｜吳文忻乳癌惡化至4期轉移尾龍骨開始化療 出院後最新病情曝光
今日 10:18
吳文忻抗癌｜吳文忻乳癌惡化至4期轉移尾龍骨開始化療 出院後最新病情曝光
相濡以沫丨76歲李琳琳再歷鬼門關驚爆年初患肺炎入院　 愛妻號姜大衛直言心力交瘁
今日 13:27
相濡以沫丨76歲李琳琳再歷鬼門關驚爆年初患肺炎入院　 愛妻號姜大衛直言心力交瘁

你可能感興趣

膽囊炎｜53歲張智霖患膽囊炎上海入院　急性膽囊炎可致膽囊穿破死亡率極高
16:26 2025/03/21
膽囊炎｜53歲張智霖患膽囊炎上海入院　急性膽囊炎可致膽囊穿破死亡率極高
吳文忻抗癌｜吳文忻乳癌惡化至4期轉移尾龍骨開始化療 出院後最新病情曝光
今日 10:18
吳文忻抗癌｜吳文忻乳癌惡化至4期轉移尾龍骨開始化療 出院後最新病情曝光
相濡以沫丨76歲李琳琳再歷鬼門關驚爆年初患肺炎入院　 愛妻號姜大衛直言心力交瘁
今日 13:27
相濡以沫丨76歲李琳琳再歷鬼門關驚爆年初患肺炎入院　 愛妻號姜大衛直言心力交瘁
健康問題 何慶湘 余思敏 鄭中基 酗酒

最高瀏覽

内地優才｜來港半年大呻不適生存　力數4大生存問題無奈感慨：到香港就成...
内地優才｜來港半年大呻不適生存　力數4大生存問題無奈感慨：到香港就成...
急症室最長等候時間（03月24日 時間12:05）
急症室最長等候時間（03月24日 時間12:05）
鄭中基余思敏離婚︱傳鄭中基余思敏辦離婚手續　鄭東漢透露情況：希望不要影響小朋友
鄭中基余思敏離婚︱傳鄭中基余思敏辦離婚手續　鄭東漢透露情況：希望不要影響小朋友
教育差異︱內地女到港讀中三感慨差異大　舉5大重點直呼：以前的苦都白吃了
教育差異︱內地女到港讀中三感慨差異大　舉5大重點直呼：以前的苦都白吃了
WhatsApp功能｜WhatsApp推出封鎖對話功能　輕鬆加密重要資料及對話【附教學】
WhatsApp功能｜WhatsApp推出封鎖對話功能　輕鬆加密重要資料及對話【附教學】