情緒健康丨53歲鄭中基近況曝光　父親鄭東漢代答婚變傳聞: 希望唔好影響小朋友

【鄭中基/余思敏/婚變/抑鬱/酗酒】53歲鄭中基(Ronald)去年8月突發文終止與跟隨他多年的經理人何慶湘合作後，又指自己因受抑鬱、酗酒困擾，需與太太余思敏(Sammie)陪同下到美國參與戒酒療程。正當外界以為風波已平息之時，鄭中基近日又傳出婚變，而其父鄭東漢近日受訪時更開腔回應兒子家庭情況及最新狀態。

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鄭中基近況曝光

鄭中基於今年3月頭曾在自家網台「機動電視台」的影片中短暫亮相，片中他交代自己其實已回港一段時間，又指已於美國完成戒酒療程，至於何時才正式復工？他則在片中回應因醫學建議無須過急，因此目前主要處理網台事務為主。

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鄭中基父親鄭東漢代答婚變傳聞

除此之外，鄭中基父親鄭東漢近日被傳媒問起兒子鄭中基情況時，他表示由美國返港後的鄭中基目前仍主力休息，自己並不覺得他特別消瘦。對於鄭中基與余思敏婚變的傳言，鄭東漢聞言先「吓」了一聲，其次則婉轉表示兒子婚姻狀況，他管不到，只是希望倆口即使婚變，不會對他人，尤其孫仔們帶來太大影響。鄭東漢又坦言自己聽到有關離婚傳言，心情的確有些影響，始終「真係離婚的話，作為父母都唔會開心」。

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鄭中基與太太余思敏回港後，一直未見2人公開現身。而Sammie早前生日，於社交平台上載的照片更只有自己同仔女合照，獨欠老公，並留言「Start a new chapter」，外界因此揣測兩人似乎關係大不如前。另外，由於余思敏的IG帳號被發現已沒再追蹤鄭中基，而鄭中基也沒有追蹤她，令倆口婚變之傳聞更加似層層。

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