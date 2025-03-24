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銀髪消費｜ 老齡化社會銀髪族消費增　4大方向提升消費意慾

港聞

撰文： 梁巧恩

發布時間： 8 小時前

最後更新： 50 分鐘前

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老齡化社會下銀髪族消費增，4大方向提升消費意欲。（資料圖片）

政府一直鼓勵銀髮消費，究竟什麼最能吸引銀髮族消費？什麼因素令他們卻步？香港理工大學樂齡與家庭研究中心，採用了調查實驗的方法，透過模擬不同消費情境，了解50+人士對年齡友善環境的滿意度及其消費模式。

研究指出，50+人士對本地商戶長者友善措施的滿意度普遍低於25%，反映商戶在應對高齡化社會 的需求上仍有待提升。

4大因素 影響商品吸引力

同時顯示，改善建築環境、員工與人事、營銷與信息，以及產品與服務，有助提升50+人士消費意欲，升幅介乎13.8%至39.8%之間。其中具備友善的員工態度效果最為明顯，可提升近四成 (39.8%)消費意慾。

在四項措施協同效應下，消費意欲更可提升高達146%，達到原來的2.46倍,，反映50+人士對長者及年齡友善措施的接受程度與其消費意慾成正比。

點擊圖片放大
+2

是次硏究，是該中心首先邀請 20 多間涵蓋餐飲、零售、物業管理、公共交通、科技、社會企業等領域的本地及國 際企業和行業協會進行深度訪談，收集了來自中高層管理人員、決策者和前線員工的多元觀點，並結合「樂齡與社會追蹤研究」數據庫中 3,000名50歲及以上香港居民的電話訪問數據，分析其消費模式、對長者及年齡友善環境的滿意度，以及長者及年齡友善措施如何影響他們的消費及福祉。

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