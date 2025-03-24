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腦腫瘤｜29歲國家級運動員患腦膠質瘤　歷3次開腦致面癱　昔日「運動男神」近況曝光

都市病

撰文： 黃堯姿

發布時間： 51 分鐘前

最後更新： 46 分鐘前

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【吳忠華／國家級運動員】內地一名國家一級運動員多年前患腦膠質瘤，經歷3次手術後導致面癱、右眼失明、右耳失聰。昔日男神變成殘疾人士，他仍樂觀抗病，不時發布影片記錄生活和鼓勵同路人。近日他公開最新病情，指腦膠質瘤未有復發，但醫生卻在他的耳朵裡發現疑似腫瘤的組織。

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綜合內媒報道，中國遼寧沈陽一名現年29歲的國家級運動員吳忠華在2014年確診患腦膠質瘤，進行第一次開腦手術。手術成功，但2年後不幸復發，他再經歷第2次開腦手術。而因為這次復發誘發併發症，需要切除部分右小腦導致他右眼失明、右耳失聰，因右邊面癱導致五官扭曲，其肢體活動也受到嚴重限制，一度要以輪椅代步。

上周六（22日），他在抖音發布了影片，更新病情及近況。他表示，最近一次覆診的報告迎來兩個消息，好消息是腦膠質瘤未有復發，但壞消息是耳朵裡發現另一個疑似腫瘤的組織，目前正在等待醫生的進一步治療方案。

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腦腫瘤｜運動健將患腦瘤致面癱 重新學走路

吳忠華曾是北京體育大學的風雲人物，身高1米88加上俊朗外表、健美身材讓他成為校園男神。他在大一時就獲得了國家一級運動員和國家級籃球裁判的認證。當時正值他人生的高峰，他突然出現食慾不振且莫名嘔吐，求醫揭患腦瘤。雖然經歷3次開腦手術後，他無法自理，甚至需要重新學習走路等。

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腦腫瘤｜樂觀抗病 拍片鼓勵同路人

面對疾病的挑戰，吳忠華一直樂觀且正面地抗病，在社交平台上拍片鼓勵同路人。他不時上載短片，記錄了自己的康復歷程短影片平台分享自己的康復日常和人生感悟，繼續以生命影響生命。2023年，吳忠華受邀參加CBA遼寧男籃的比賽，與偶像郭艾倫互動，實現多年來的籃球夢。遼寧男籃的教練楊鳴也給予他溫暖的擁抱與鼓勵，這一幕讓無數人感動不已。

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儘管疾病帶來了巨大的身體與心理挑戰，吳忠華依然選擇用積極的態度面對生活。他的短影片不僅記錄了自己的康復歷程，也傳遞了對生命的熱愛與對未來的期待。許多網友在他的故事中找到了勇氣與力量，紛紛留言表達支持與祝福。

無論未來如何，我都會繼續努力生活，也希望我的經歷能帶給更多人希望。

腦腫瘤｜3大常見腦瘤 

神經外科專科醫生黃秉康接受TOPick 訪問時便指常見腫瘤主要有3大類，包括良性的腦膜瘤、惡性的腦部膠質瘤及癌細胞腦部轉移。他指即使是良性，但由於腦部面積有限，腦瘤很易便會壓著其他腦細胞，令患者日常出現重大影響；惡性的腦部膠質瘤儘管個案不多，每10萬人，可能只有數宗，但患者存活時間中位數只有1年多些；癌細胞腦部轉移的腫瘤，由於位置在腦內，因此治療難度相對會較其他位置難。

腦腫瘤｜腦腫瘤5大常見症狀

黃秉康指腦內一旦出現腫瘤，不講良性及惡性，腫瘤可以不斷長大，令腦壓上升，繼而令患者出現一連串不適，甚至影響患者語言、視力、聽力及運動能力。不過，他亦補充指部分良性腫瘤亦可以是毫無病徵，可能只是出現輕微頭痛，令患者掉以輕心。

腦瘤開始時可以是毫無病徵，但隨著時間流逝，病情開始惡化，病徵便會愈來愈明顯，屆時治療難度便會再有所增加。

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腦腫瘤｜腦瘤常見治療

黃秉康表示腦腫瘤常見治療主要有2大類，包括是手術切除及數碼導航，前者一般效果可即時顯然，惟不適合: 腦瘤出現多個位置、面積偏小及位置深入；後者以高劑量輻射破壞腦瘤細胞，令腦瘤不再長大或縮小，惟治療效果非即時可見，亦不可立即減輕腦壓，尤其對於較大的腦瘤未必較合適。

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腦腫瘤｜開顱切除術屬高風險手術

根據香港神經腫瘤學會資料，根據香港神經腫瘤學會資料，腦腫瘤並不常見，香港每年的新增病例約有1000宗，即每十萬人中約有15個人患病。而開顱切除術是一項高風險手術，手術後須密切監察病人狀況，若有不正常情況，須進行檢查，以便診斷手術併發症，並作出適當治療（包括手術及藥物治療）。傷口通常於一至兩星期內拆線。出院時間按照個別情況而定。出院後，大部份病人需要覆診，以檢查化驗報告及觀察後遺症。部份病人或需接受輔助治療，如放射治療或化療等。

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  • 全身麻醉風險
  • 傷口疼痛、麻痺
  • 傷口癒合不齊或外觀改變
  • 手術失血
  • 腦感染
  • 腦癇
  • 腫瘤復發
  • 中風
  • 永久或短暫功能缺損，如手腳或面部癱瘓；
  • 視力、聽力、言語吞嚥、呼吸能力受損；內分泌失調等
  • 昏迷
  • 死亡

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