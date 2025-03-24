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職工會條例｜擬規定職工會接受資助前須獲批　孫玉菡：防範境外勢力不當干預特區事務

政治

撰文： 戴朗希

發布時間： 1 小時前

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勞福局局長孫玉菡。（資料圖片）

政府擬修訂《職工會條例》，建議建議規定職工會在接受境外勢力提供的資助或捐贈前須向登記局局長申報，說明資金來源及用途等，經批准後方可接受，外界關注會否妨礙職工會與境外僱員或專業組織的政策交流。

勞福局局長孫玉菡今日在社交平台撰文回應質疑，指建議針對性地防範境外勢力，藉向職工會提供資助或捐贈，不當地干預香港特區的事務。這修訂建議在維護國家安全與保障僱員組織和參加工會的權利和自由之間取得合理平衡，不會影響職工會與境外組織的正常和合法交流。

按修訂建議，被裁定犯危害國安罪行的人士，自其被定罪當日起，不得在任何已登記職工會任職為職員，或作為申請任何新職工會登記的發起人。此外，登記局局長可基於維護國安的需要，拒絕職工會的新登記或合併申請，相關人士不可就有關決定向法院提出上訴。

孫形容，上述修訂建議是針對性地加強維護國安，不會窒礙香港居民組織和參加職工會的權利和自由。

倡保留編外職位專責審核登記  孫玉菡：需有人看管

另外，勞福局建議保留勞工處一個首席勞工事務主任，限時3年的編制以外職位，專責審核職工會登記申請，加強對職工會的國安教育。孫玉菡今日在立法會相關事務委員會上表示，維護國安工作沒有完結時，雖然修例後，法律框架完善了，但沒有人看管、監察不行，「即不可能有一個大門之後無人看門口的。」按目前評估這個職位有長期需要。

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