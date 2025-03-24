Coldplay香港｜有人等2小時仍未能換飛　內地生打近100次電話聯絡Cityline但無果

▲ 英國樂隊Coldplay在啟德的演唱會發生「印錯票」事件，售票平台Cityline安排今日（24日）開始換票。(梁偉榮攝)

英國樂隊Coldplay在啟德的演唱會發生「印錯票」事件，售票平台Cityline安排今日（24日）開始換票。持票人要先讓速遞公司職員登記並交回舊門票，待資料上傳系統完成確認，才能在門外的自助取票機輸入資料領取新門票。持票人指職員着等待約10分鐘，待系統確認，有人等了接近40分鐘，甚至2小時後仍未能換票，不少人都批評做法不方便。

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Cityline上周五發電郵，表示「內部系統問題，門票上打印的訊息有誤」，通知部份門票持有人，需要在指定日期和時間內交回並取得新門票。之後因應內地觀眾投訴，新增深圳和廣州兩個換領點，並退回購票手續費。不過電郵沒有透露甚麼內容出錯，亦一直沒有交代受影響人士數目以及影響場次。綜合網上投訴和持票人資訊，受影響的是1,399元的企位門票，門票在右下角印上「VIP-FLORIS」，有人反映收不到電郵通知，或電郵跌入垃圾郵箱。

市民不解處理方法

受影響的王小姐為免影響當日入場，提早換票。她早於早上11時多到尖沙咀的門店換票，及後先離開，惟下午1時多回來，即前後用上2小時後仍未能使用自助機取票。她購買了4張1,399元企位門票，會送給美國朋友觀賞，她批評換飛做法不合邏輯，「只是印多了VIP，不是印錯，有很多方法解決，例如公告」，不明白為何用上這個方法。即使Cityline退回150元購票手續費，她認為不能夠補償泊車費、油費和付出的時間。

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有持票人等待太耐而先行離開

有上班族把握午飯時間過來換門票，中途他嘗試數次用自助機取新門票，但等了接近40分鐘，系統仍未能確認，不能取得門票，最後放棄而先行離開。

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內地學生張先生為受影響人士，他手持4張1,399元企位門票，親自到尖沙咀門市換票。他表示收不到電郵，僅從小紅書上得知需要更換門票。由於4張門票已分散予不同朋友，他不確定是否要集合所有門票才可以更換，加上速遞公司職員着他向Cityline查詢，他認為換票做法不太方便。他亦經多過渠道包括WhatsApp ，電郵和社交媒體向Cityline查詢但無果，「打了接近100個電話」。

換領門票的地點： 即日起至4月7日：北角、太子、尖沙咀、觀塘、大圍、荃灣之順豐站，以及廣州和深圳之永東巴士服務中心。

4月4日—4月7日：香港國際機場抵港層（L5）設施櫃檯A03及B03

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