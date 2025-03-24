  • 24°C
香港時間：2025324日 (一) 19:03

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : DSE2025 啟德七欖2025 超市大搜查 啟德體育園 Cookies 金秀賢 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

Coldplay香港｜有人等2小時仍未能換飛　內地生打近100次電話聯絡Cityline但無果

港聞

發布時間： 21 分鐘前

最後更新： 20 分鐘前

分享：

分享：

熱門 DSE2025 啟德七欖2025 超市大搜查 啟德體育園 Cookies 金秀賢 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

英國樂隊Coldplay在啟德的演唱會發生「印錯票」事件，售票平台Cityline安排今日（24日）開始換票。(梁偉榮攝)

英國樂隊Coldplay在啟德的演唱會發生「印錯票」事件，售票平台Cityline安排今日（24日）開始換票。持票人要先讓速遞公司職員登記並交回舊門票，待資料上傳系統完成確認，才能在門外的自助取票機輸入資料領取新門票。持票人指職員着等待約10分鐘，待系統確認，有人等了接近40分鐘，甚至2小時後仍未能換票，不少人都批評做法不方便。

點擊圖片放大
+3
+2

Cityline上周五發電郵，表示「內部系統問題，門票上打印的訊息有誤」，通知部份門票持有人，需要在指定日期和時間內交回並取得新門票。之後因應內地觀眾投訴，新增深圳和廣州兩個換領點，並退回購票手續費。不過電郵沒有透露甚麼內容出錯，亦一直沒有交代受影響人士數目以及影響場次。綜合網上投訴和持票人資訊，受影響的是1,399元的企位門票，門票在右下角印上「VIP-FLORIS」，有人反映收不到電郵通知，或電郵跌入垃圾郵箱。

市民不解處理方法

受影響的王小姐為免影響當日入場，提早換票。她早於早上11時多到尖沙咀的門店換票，及後先離開，惟下午1時多回來，即前後用上2小時後仍未能使用自助機取票。她購買了4張1,399元企位門票，會送給美國朋友觀賞，她批評換飛做法不合邏輯，「只是印多了VIP，不是印錯，有很多方法解決，例如公告」，不明白為何用上這個方法。即使Cityline退回150元購票手續費，她認為不能夠補償泊車費、油費和付出的時間。

點擊圖片放大

有持票人等待太耐而先行離開

有上班族把握午飯時間過來換門票，中途他嘗試數次用自助機取新門票，但等了接近40分鐘，系統仍未能確認，不能取得門票，最後放棄而先行離開。

點擊圖片放大
+3
+2

內地學生張先生為受影響人士，他手持4張1,399元企位門票，親自到尖沙咀門市換票。他表示收不到電郵，僅從小紅書上得知需要更換門票。由於4張門票已分散予不同朋友，他不確定是否要集合所有門票才可以更換，加上速遞公司職員着他向Cityline查詢，他認為換票做法不太方便。他亦經多過渠道包括WhatsApp ，電郵和社交媒體向Cityline查詢但無果，「打了接近100個電話」。

換領門票的地點：

  • 即日起至4月7日：北角、太子、尖沙咀、觀塘、大圍、荃灣之順豐站，以及廣州和深圳之永東巴士服務中心。
  • 4月4日—4月7日：香港國際機場抵港層（L5）設施櫃檯A03及B03

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

啟德七欖2025｜港九酒店夥的士車隊接送　推食住行5招吸七欖客
今日 00:00
啟德七欖2025｜港九酒店夥的士車隊接送　推食住行5招吸七欖客
Coldplay香港｜Cityline疑以AI扮客服為換飛事件道歉　再捱網民批評無誠意
17:11 2025/03/23
Coldplay香港｜Cityline疑以AI扮客服為換飛事件道歉　再捱網民批評無誠意
Coldplay香港｜Cityline稱門票「資料出現偏差」 觀眾需換票　消委會接25宗投訴
12:43 2025/03/23
Coldplay香港｜Cityline稱門票「資料出現偏差」 觀眾需換票　消委會接25宗投訴

你可能感興趣

啟德七欖2025｜港九酒店夥的士車隊接送　推食住行5招吸七欖客
今日 00:00
啟德七欖2025｜港九酒店夥的士車隊接送　推食住行5招吸七欖客
Coldplay香港｜Cityline疑以AI扮客服為換飛事件道歉　再捱網民批評無誠意
17:11 2025/03/23
Coldplay香港｜Cityline疑以AI扮客服為換飛事件道歉　再捱網民批評無誠意
Coldplay香港｜Cityline稱門票「資料出現偏差」 觀眾需換票　消委會接25宗投訴
12:43 2025/03/23
Coldplay香港｜Cityline稱門票「資料出現偏差」 觀眾需換票　消委會接25宗投訴
啟德 香港國際機場 演唱會 演唱會 觀塘 深圳 大圍 WhatsApp 尖沙咀

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

鄭中基余思敏離婚︱傳鄭中基余思敏辦離婚手續　鄭東漢透露情況：希望不要影響小朋友
鄭中基余思敏離婚︱傳鄭中基余思敏辦離婚手續　鄭東漢透露情況：希望不要影響小朋友
教育差異︱內地女到港讀中三感慨差異大　舉5大重點直呼：以前的苦都白吃了
教育差異︱內地女到港讀中三感慨差異大　舉5大重點直呼：以前的苦都白吃了
急症室最長等候時間（03月24日 時間16:05）
急症室最長等候時間（03月24日 時間16:05）
星級家庭︱李小龍遺孀80歲生日與女兒合照似姊妹　先後歷喪夫喪子之痛兩度再婚
星級家庭︱李小龍遺孀80歲生日與女兒合照似姊妹　先後歷喪夫喪子之痛兩度再婚
吳文忻抗癌｜吳文忻乳癌惡化至4期轉移尾龍骨開始化療 出院後最新病情曝光
吳文忻抗癌｜吳文忻乳癌惡化至4期轉移尾龍骨開始化療 出院後最新病情曝光