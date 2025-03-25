「永利呈獻：國際系列賽澳門站」奧迪斯奪冠 瑞德屈居亞軍 許龍一、史毅表現亮眼

▲ 墨西哥球手卡路士‧奧迪斯（Carlos Ortiz）以總成績-22桿（258桿）、領先3桿的優勢奪得冠軍。

總獎金高達200萬美元的「永利呈獻：國際系列賽澳門站」於3月23日在澳門高爾夫球鄉村俱樂部落下帷幕。經過4輪激烈角逐，墨西哥球手卡路士‧奧迪斯（Carlos Ortiz）以總成績-22桿（258桿）、領先3桿的優勢奪得冠軍。這是他繼2024年國際系列賽阿曼站後贏得的第2個國際系列賽冠軍頭銜。前美國名人賽冠軍派翠克‧瑞德（Patrick Reed）以-19桿屈居亞軍，而中國香港球手許龍一與中國澳門本土球手史毅分別以並列第6和並列第19的成績，為本地球迷帶來驚喜。

▲ （左起）亞軍瑞德、冠軍奧迪斯及季軍科克拉克獲得英國公開賽參賽資格。

決賽輪高潮迭起 奧迪斯後程發力鎖定勝局

決賽輪的比賽可謂扣人心弦。奧迪斯與瑞德在周日開賽時以-16桿並列領先，兩人之間的競爭從第一洞便拉開序幕。奧迪斯在1號洞率先抓鳥，以-17桿取得單獨領先，隨後在3號洞和8號洞再添兩隻小鳥，將總成績推進至-19桿，逐漸拉開與追趕者的差距。瑞德則在3號洞抓鳥回應，將成績提升至-17桿，落後2桿。

比賽進入後半程，瑞德在10號洞推進小鳥，將差距縮小至1桿，氣氛愈發緊張。然而，12號洞成為全場的轉捩點。奧迪斯在該洞果斷出擊，成功抓下老鷹，將總成績推至-21桿；而瑞德雖也抓到小鳥，卻無法阻止差距擴大至2桿。此後，奧迪斯穩紮穩打，保持領先優勢，並在18號洞再度抓鳥，以單輪64桿的佳績結束比賽，最終以3桿優勢鎖定冠軍。

「非常高興能夠贏得比賽。」33歲的奧迪斯賽後表示，「今天我打得不錯，尤其是推桿表現出色。」這場勝利不單為他贏得了36萬美元的冠軍獎金，還鞏固了他在國際系列賽中的領先地位。值得一提的是，這場比賽同時作為2025年英國公開賽的資格賽，奧迪斯憑藉冠軍身份順利獲得7月在皇家波特拉什高爾夫俱樂部舉辦的大滿貫參賽資格。

瑞德穩定發揮摘亞 科克拉克季軍同獲大滿貫門票

派翠克‧瑞德雖然未能實現逆轉，但本輪交出67桿，以總成績-19桿（261桿）獲得亞軍。瑞德整場比賽展現了大滿貫冠軍的穩定性，尤其在關鍵時刻的抓鳥能力，令人印象深刻。另一位美國球手簡森‧科克拉克（Jason Kokrak）同樣打出67桿，以-16桿（264桿）摘得季軍。作為賽事前3名，瑞德與科克拉克也同奧迪斯一道，獲得了英國公開賽的入場券。

此外，大滿貫冠軍塞吉歐‧賈西亞（Sergio Garcia）以65桿完賽，4輪總成績-15桿（265桿），獨居第4名。另一位大滿貫得主格萊姆‧麥道威（Graeme McDowell）則以69桿收官，總成績-4桿（276桿），位列並列第40位。

▲ 許龍一在決賽輪交出65桿，以總成績-13桿（267桿）衝至並列第6位。

許龍一衝進前十 史毅創個人最佳戰績

對於本地球迷而言，中國香港球手許龍一和中國澳門本土球手史毅的表現無疑是本屆賽事的一大亮點。許龍一在決賽輪交出65桿，以總成績-13桿（269桿）衝至並列第6位，成為賽事中排名最高的華人球手。「很高興周末打得不錯，今天有一個很強勁的決賽輪。」許龍一賽後表示，「這一周我能感覺到自己的進步，希望接下來的比賽能有更好的表現。」他特別提到，今年賽場果嶺速度極快，對球員的技術和心理都是一大挑戰，這場比賽的出色發揮也讓他對未來信心倍增。

史毅則在本輪抓下4隻小鳥，吞下2個柏忌，以68桿結束比賽。4輪下來，他以總成績-8桿（272桿）上升至並列第19位，刷新了個人職業賽事的最佳戰績。「這周表現不錯，我對自己的表現也算滿意。」史毅說道。他透露，晉級後原本希望衝擊前十，但周六表現不佳未能如願。能在主場以低於標準桿的成績收官，他感到非常開心。賽後，史毅將於次日啟程返回美國，並計劃在5月重返亞巡賽場。「今年是我轉職業的第一個完整賽季，也是征戰亞巡賽的第一年，希望能順利保卡。」他展望道。

其他中國球手表現穩定 賽事完美收官

中國內地球手吳阿順在決賽輪交出71桿，以總成績-6桿（274桿），與2024年賽事冠軍約翰‧卡特林（John Catlin，本輪68桿）並列第26位。卡特林作為衛冕冠軍，雖然未能重現去年的輝煌，但穩定發揮仍展現出不俗實力。中國香港球手張雄熙則以68桿完賽，總成績-3桿（277桿），位列並列第48位。

至此，第二屆「永利呈獻：國際系列賽澳門站」圓滿落幕。本次賽事吸引了眾多頂尖球手參與，不單為澳門高爾夫球鄉村俱樂部增添了國際賽事的榮光，也為球迷奉獻了一場精彩紛呈的高爾夫盛宴。國際系列賽的下一站將於5月8日至11日在日本舉行，屆時全球高爾夫愛好者的目光將再次聚焦這項頂級賽事。

（特刊）