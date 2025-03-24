旅遊直擊｜香港快運ｘ譚仔三哥空中盛宴 上機試食全「辛」麻辣湯味杯麵
休閒消費
撰文： 傅承嘉
發布時間： 30 分鐘前
最後更新： 29 分鐘前
香港快運航空（香港快運）今日宣佈與本地人氣飲食品牌譚仔三哥米線強強聯手，首推「日清X譚仔三哥麻辣湯味杯麵」，並於機上進行優先發售。
記者今日率先在香港快運的航班上，優先品嚐全「辛」麻辣口味。
香港快運與譚仔三哥米線今日別出心思在空中舉行發布會，公布香港快運首推「日清X譚仔三哥麻辣湯味杯麵」。
香港快運聯乘譚仔三哥的首推「日清X譚仔三哥麻辣湯味杯麵」，採用無肉配方食品製造技術，完美呈現出港人至愛的譚仔三哥麻辣湯底。
除空中即叫即品嚐外，今次聯乘更特別推出的限量版禮盒裝，附杯麵兩個、精美限定版的譚仔三哥杯緣子及筷子，讓顧客將這份「辛」動滋味帶返回家與親朋好友分享。
由3月30日起至2025年10月25日，就可以在香港快運航班上率先品嚐到三哥獨有的「香、麻、辛、辣」，千萬別錯過這場空中麻辣盛宴！
另外，多款香港快運全新夏日飛機餐如秘製海南雞飯、迷你雞肉漢堡配薯條及肉丸配香滑薯蓉都將會登場。
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