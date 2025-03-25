稱遭家暴女子｜抱狗女子稱遭老公家暴　請求搭載一程兼買嘢食

▲ 抱狗女子稱遭老公家暴，請求搭載一程兼買嘢食，港男疑惑騙子定淒慘？

家暴行為十分惡劣，如若不幸遭遇要第一時間報警求救。近日，有港男在Facebook「車cam L」群組發帖，指日前在尖沙咀有女子向其求救，聲稱自己找到老公家暴，能否搭載她一程及為她購買食物，但男子以趕時間為由拒絕。之後向網民詢問女子所言是否可信，得到的答案讓人大跌眼鏡。

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稱遭家暴女子｜拒絕報警苦求港男載一程

此事發生於3月20日下午5時許，樓主在尖沙咀金巴利道遇1名抱狗女子向其求救，影片中，樓主先詢問女子「唔好意思呀，我都趕時間呀，你想點樣呀？」，女子略帶哭腔答道，「我老公會打我……我真係諗唔到咩辦法先開始走落嚟」。

該女子自稱住在附近大廈，但詢問了很多車主都無人願意載她一程。

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樓主聞言詢問女子是否會報警，指新警方報案求助才能最有效解決問題，「有人咁樣打你嘅話係要報警嗰喎，你咁樣都唔係解辦法嗰喎應該」，但女子聲稱不想報警，樓主勸說道「你唔報警係幫唔到你，避唔得一世㗎嘛」。

稱遭家暴女子｜詢問能否代買嘢食

隨後，女子表示自己還未進食，詢問是否可以為其買飯，樓主解釋道「因為我依家我都等緊位，我都要睇住部車，真係唔好意思」，見他拒絕，女子便抱著小狗離開，據其他圖片可見，她應該是行至前方藍色私家車尋找其他人「幫忙」。

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樓主向網民詢問道，「有無人都喺尖沙咀遇過呢個抱住隻狗喊晒嘅女人……到底真係咁淒淒慘慘戚戚，定又係啲磨滅人類同情心嘅騙子？」

稱遭家暴女子｜網民3年前遇到過該女子

此事引起網民熱議，有不少人認出該女子，指她經常以該藉口「騙錢」，「我住尖沙咀，有朝8點喺金馬倫道見到佢……我望一望佢個身隻狗，冇表面傷痕，隻狗又唔見得有問題」、「今時今日10個白撞10個都必定係騙子」、「3年前喺加連威老道餐廳泊路等人時遇到過佢，劇情對白完全一模一樣，樣子及聲音都係佢」。

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