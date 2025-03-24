遊日注意丨日本SUKIYA分店味噌湯驚見原隻老鼠　 總公司承認致歉

【SUKIYA／牛肉飯／味噌湯／死老鼠】全日本約有2000間分店、著名連鎖牛肉飯店SUKIYA（すき家）驚爆食安醜聞！有網民於今年1月尾光顧SUKIYA位於鳥取市的分店時，竟於一碗味噌湯中赫見全隻「老鼠屍體」。有關相片曝光後，隨即引起哄動，雖然曾有網民質疑相片是「AI」造假，不過日本SUKIYA總公司於3月22日正式於官網承認事件並致歉。

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綜合日本傳媒報道，事源於有網民較早前在SUKIYA鳥取南吉方分店的Google評論留下一星負評，並留言指於1月21日早上光顧該分店早餐時，竟發現味噌湯內有一隻死老鼠，令他頓時感到無比嘔心，更將有關照片上載至網絡，並曝光事件。

不過，由於涉事網民把留言的日期寫成「2028年1月21日」，令其他網民一度質疑可信程度，又懷疑圖片是否AI合成。但隨著事件鬧得愈來愈大，日本SUKIYA總公司最終在3月22日於官網承認事件及道歉。

SUKIYA於道歉聲明中指，1月21日接獲一名顧客投訴指在味噌湯中發現異物，懷疑是因為員工在提供產品前未有全面檢視所致。該公司強調沒有向該客戶提供其他具有類似污染風險的食品。SUKIYA又指，涉事分店在事發後已暫時關閉2天，並指示全國所有商店在提供產品之前徹底檢查產品狀況，以防止異物進入。

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