  • 25°C
香港時間：2025324日 (一) 17:24

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : DSE2025 啟德七欖2025 超市大搜查 啟德體育園 Cookies 金秀賢 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

政黨倡議｜民建聯倡打造「九龍新海濱」　建議推動私人公司參與

政治

撰文： 戴朗希

發布時間： 12 分鐘前

分享：

分享：

熱門 DSE2025 啟德七欖2025 超市大搜查 啟德體育園 Cookies 金秀賢 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

民建聯倡打造「九龍新海濱」。（民建聯影片截圖）


政府研將紅磡站南面的臨海及前碼頭用地打造成設有遊艇會的海濱新地標。民建聯認為要善用契機，一併貫通九龍區的海邊長廊，建議打造「九龍新海濱」。

民建聯九龍城團隊建議將九龍城區的整條海濱連貫接通，以紅磡黃埔海濱為起點，中間連貫土瓜灣及啟德；優化市建局小區發展項目《明倫街/馬頭角道發展計劃（KC-018）》及《土瓜灣道/馬頭角道發展計劃（KC-019）》；改善現時海心公園之間的行人連接及周邊環境，最終目標是貫通黃埔、土瓜灣、啟德的海濱長廊，與尖沙咀海濱長廊和觀塘海濱長廊連成一綫，成為本港的特色地標。

料可推動旅遊發展 促進地區經濟增長

民建聯預期建議可吸引本地及國際旅客，亦有助延長遊客的停留時間，帶動本港旅遊業消費，同時通過引入商業活動和空間，如特色餐廳、咖啡廳及文創實際等，「九龍新海濱」將成為一個經濟活動的樞紐，創造就業機會及增加政府稅收。

不過，民建聯指出，相關項目涉及龐大的資金投入及長期的營運管理，如何確保項目的財務可持續性及營運效益是一大挑戰。建議開拓公私營合作模式，或進行招標並推動私人公司參與，提供誘因予私人業主，不僅能提高經濟及成本效益，加快項目進度，還能確保項目的可持續性。

倡提供足夠經濟誘因 鼓勵企業參與發展

民建聯建議政府提供足夠經濟誘因，例如容許設置更多旅遊、餐飲及娛樂設施，增加成本效益，進一步鼓勵私人業主及企業參與海濱發展，負責營運及管理，研究更多營商空間、文化設施或休閒活動等的設置，提升項目的經濟效益，並帶動海濱周邊的社區經濟，以增強私人業主及企業的參與意願。
 
另外，要提高項目的商業參與程度，並進一步研究更多元化的收入來源，例如贊助、廣告收入及定期舉辦不同的主動活動等，令財務可持續性發展。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

有政戲online - 民建聯廣邀外國領事、商會代表體驗「盆菜宴」　美領事缺席
09:00 2025/01/25
民建聯廣邀外國領事、商會代表體驗「盆菜宴」　美領事缺席
港法交流｜民建聯訪法國　邀藍帶廚藝學校在港設分校　
17:24 2025/02/06
港法交流｜民建聯訪法國　邀藍帶廚藝學校在港設分校　
財政預算案2025｜民建聯反對削2元乘車優惠　籲先解決長車短搭問題　可研設上限
17:10 2025/02/07
財政預算案2025｜民建聯反對削2元乘車優惠　籲先解決長車短搭問題　可研設上限
2元乘車優惠｜議員：月限240程可應付需求　民建聯冀受惠金額不變
22:38 2025/02/21
2元乘車優惠｜議員：月限240程可應付需求　民建聯冀受惠金額不變

你可能感興趣

有政戲online - 民建聯廣邀外國領事、商會代表體驗「盆菜宴」　美領事缺席
09:00 2025/01/25
民建聯廣邀外國領事、商會代表體驗「盆菜宴」　美領事缺席
港法交流｜民建聯訪法國　邀藍帶廚藝學校在港設分校　
17:24 2025/02/06
港法交流｜民建聯訪法國　邀藍帶廚藝學校在港設分校　
財政預算案2025｜民建聯反對削2元乘車優惠　籲先解決長車短搭問題　可研設上限
17:10 2025/02/07
財政預算案2025｜民建聯反對削2元乘車優惠　籲先解決長車短搭問題　可研設上限
紅磡 市建局 民建聯 啟德 九龍 九龍城區 咖啡 餐飲 休閒活動 國際集團

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

内地優才｜來港半年大呻不適生存　力數4大生存問題無奈感慨：到香港就成...
内地優才｜來港半年大呻不適生存　力數4大生存問題無奈感慨：到香港就成...
急症室最長等候時間（03月24日 時間12:05）
急症室最長等候時間（03月24日 時間12:05）
鄭中基余思敏離婚︱傳鄭中基余思敏辦離婚手續　鄭東漢透露情況：希望不要影響小朋友
鄭中基余思敏離婚︱傳鄭中基余思敏辦離婚手續　鄭東漢透露情況：希望不要影響小朋友
教育差異︱內地女到港讀中三感慨差異大　舉5大重點直呼：以前的苦都白吃了
教育差異︱內地女到港讀中三感慨差異大　舉5大重點直呼：以前的苦都白吃了
WhatsApp功能｜WhatsApp推出封鎖對話功能　輕鬆加密重要資料及對話【附教學】
WhatsApp功能｜WhatsApp推出封鎖對話功能　輕鬆加密重要資料及對話【附教學】