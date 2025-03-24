政黨倡議｜民建聯倡打造「九龍新海濱」　建議推動私人公司參與

▲ 民建聯倡打造「九龍新海濱」。（民建聯影片截圖）



政府研將紅磡站南面的臨海及前碼頭用地打造成設有遊艇會的海濱新地標。民建聯認為要善用契機，一併貫通九龍區的海邊長廊，建議打造「九龍新海濱」。

民建聯九龍城團隊建議將九龍城區的整條海濱連貫接通，以紅磡黃埔海濱為起點，中間連貫土瓜灣及啟德；優化市建局小區發展項目《明倫街/馬頭角道發展計劃（KC-018）》及《土瓜灣道/馬頭角道發展計劃（KC-019）》；改善現時海心公園之間的行人連接及周邊環境，最終目標是貫通黃埔、土瓜灣、啟德的海濱長廊，與尖沙咀海濱長廊和觀塘海濱長廊連成一綫，成為本港的特色地標。

料可推動旅遊發展 促進地區經濟增長

民建聯預期建議可吸引本地及國際旅客，亦有助延長遊客的停留時間，帶動本港旅遊業消費，同時通過引入商業活動和空間，如特色餐廳、咖啡廳及文創實際等，「九龍新海濱」將成為一個經濟活動的樞紐，創造就業機會及增加政府稅收。

不過，民建聯指出，相關項目涉及龐大的資金投入及長期的營運管理，如何確保項目的財務可持續性及營運效益是一大挑戰。建議開拓公私營合作模式，或進行招標並推動私人公司參與，提供誘因予私人業主，不僅能提高經濟及成本效益，加快項目進度，還能確保項目的可持續性。

倡提供足夠經濟誘因 鼓勵企業參與發展

民建聯建議政府提供足夠經濟誘因，例如容許設置更多旅遊、餐飲及娛樂設施，增加成本效益，進一步鼓勵私人業主及企業參與海濱發展，負責營運及管理，研究更多營商空間、文化設施或休閒活動等的設置，提升項目的經濟效益，並帶動海濱周邊的社區經濟，以增強私人業主及企業的參與意願。



另外，要提高項目的商業參與程度，並進一步研究更多元化的收入來源，例如贊助、廣告收入及定期舉辦不同的主動活動等，令財務可持續性發展。

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