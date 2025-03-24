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新手媽媽｜麥明詩黃翠如輪住生B爭做親子網紅　陳凱琳「KOL吸金女王」地位受威脅

新手爸媽

撰文： 游艾維

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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麥明詩跟黃翠如殺入親子KOL界別。

【麥明詩/黃翠如/陳凱琳/KOL】娛樂圈在蛇年特別旺生B，繼「十優港姐」麥明詩升呢人母後，黃翠如於周日（3月23日）分享了生產過程的片段及「一家三口」合照，宣佈一索得男的喜訊。

近年來，一眾星媽深受廣告商歡迎，其吸金力不遜於視后和「鏡仔」，麥明詩與黃翠如似乎也將投身親子KOL界，挑戰陳凱琳的「吸金女王」地位。

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親子KOL｜麥明詩為做網紅鋪路

麥明詩於IG限時動態分享了月子餐的照片，剛生產不久的她氣色極佳，似乎很快恢復了狀態。此外，她還上載一張丈夫盛勁為參加育兒班的照片，並表示：「學緊點同初生嬰兒沖涼」。

與黃翠如一樣，麥明詩並未公開BB的正面樣，而Louisa更連BB性別也保持神秘，似乎為日後參與品牌活動「鋪路」，而兩位靚媽佗B時頻頻發文感謝贊助商，看來頗受客戶喜愛。

轉型投身金融業的Louisa近年更進軍教育界。2023年，她擔任上市公司傳承教育的非執行董事，隨後與母親麥何小娟共同創立了育兒平台，到了2024年8月，她更出任右思維國際幼兒園暨幼稚園的校董會成員，與擔任校監的父親一起辦學，為進軍親子KOL界作好準備。

事實上，婚後的Louisa吸金能力大增，有指她接拍多達16個廣告，類型涵蓋奶粉、護膚品、醫療、航空公司、銀行及保健產品等，她更夫婦檔吸金賺奶粉錢，估計短短一年內已吸金達200萬元。

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親子KOL｜搶陳凱琳飯碗？

而Louisa被指酬金實惠相宜，例如，一個IG產品廣告的酬勞僅為5位數字，出席活動的酬金則達6位數字，至於夫妻檔的酬金，Louisa跟相熟客戶的收費僅為15至20萬元。

故曾有報道指，陳凱琳代言的奶粉品牌推出維他命丸時，廣告商反而邀請麥明詩拍攝廣告。

不過陳凱琳暫為「最吸金KOL」冠軍，去年市場研究公司admanGo公布，第三季IG本地品牌內容廣告銷售額最高KOL Top 10，當中IG擁79.7萬粉絲的陳凱琳連續兩年居榜首，有指Grace年吸千萬酬勞，但面對黃翠如及麥明詩等星媽爭相做網紅，陳凱琳要保住飯碗都要諗下計！

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2024年第三季IG品牌10大KOL：

第1名陳凱琳（Grace）
第2名倪晨曦（Elva）
第3名張敬軒（Hins）
第4名鄭秀文（Sammi）
第5名陳慧琳（Kelly）
第6名呂爵安（Edan）
第7名古天樂（Louis）
第8名林芊妤（Coffee）
第9名魏浚笙（Jeffrey）
第10名佘詩曼（Charmaine）

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